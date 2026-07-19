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Víťaz turnaja dostane rekordnú odmenu 50 miliónov dolárov
Riadiaci orgán svetového futbalu rozdelí medzi 48 účastníkov turnaja celkovo 871 miliónov.
Autor TASR
New York 19. júla (TASR) - Víťaz majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku získa rekordnú odmenu 50 miliónov amerických dolárov. Zdolaný finalista dostane od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 33 miliónov.
Riadiaci orgán svetového futbalu rozdelí medzi 48 účastníkov turnaja celkovo 871 miliónov. Anglicko si za tretie miesto pripíše 29 miliónov, štvrté Francúzsko o dva menej. Každá reprezentácia dostala 2,5 milióna na pokrytie nákladov spojených s prípravou a najmenej desať miliónov za účasť v skupinovej fáze. Výška ďalších odmien závisela od výsledkov vo vyraďovacej časti.
Finálový súboj medzi úradujúcimi majstrami Európy Španielmi a obhajcami titulu z Argentíny je na programe v nedeľu o 21.00 h SELČ na štadióne MetLife v East Rutherforde. Juhoamerická krajina získala za triumf na predchádzajúcom šampionáte v Katare 42 miliónov, pripomenula agentúra DPA.
Riadiaci orgán svetového futbalu rozdelí medzi 48 účastníkov turnaja celkovo 871 miliónov. Anglicko si za tretie miesto pripíše 29 miliónov, štvrté Francúzsko o dva menej. Každá reprezentácia dostala 2,5 milióna na pokrytie nákladov spojených s prípravou a najmenej desať miliónov za účasť v skupinovej fáze. Výška ďalších odmien závisela od výsledkov vo vyraďovacej časti.
Finálový súboj medzi úradujúcimi majstrami Európy Španielmi a obhajcami titulu z Argentíny je na programe v nedeľu o 21.00 h SELČ na štadióne MetLife v East Rutherforde. Juhoamerická krajina získala za triumf na predchádzajúcom šampionáte v Katare 42 miliónov, pripomenula agentúra DPA.