Víťaz základnej časti NBA dostane Maurice Podoloff Trophy

New York 7. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej NBA predstavilo novú trofej, ktorú každoročne dostane víťaz základnej časti. Maurice Podoloff Trophy, nazvanú podľa prvého komisára súťaže, udelia premiérovo už v tejto sezóne.



Krištáľová guľa pozostáva z 82 častí, ktoré predstavujú 82 zápasov základnej časti. Trofej obsahuje aj prvky charakterizujúce sezónu a obe konferencie. Ak by cenu udeľovali už v minulom ročníku, získal by ju tím Phoenix Suns, ktorý ovládol základnú časť s bilanciou 64 víťazstiev a 18 prehier. Momentálne vedie ligovú tabuľku Boston Celtics, ktorý vyťažil z 25 zápasov 20 výhier. Informácie pochádzajú z agentúry DPA.