Edmonton vyhral tretíkrát po sebe: Víťaza NHL určí až siedmy zápas

finále play off NHL



šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



Edmonton Oilers - Florida Panthers 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)



Góly: 8. Foegele (Draisaitl, Kulak), 21. Henrique (Janmark, Ekholm), 39. Hyman (Nugent-Hopkins), 57. McLeod (Foegele), 57. Nurse (Skinner, Broberg) - 42. Barkov (Verhaeghe, Kulikov). Rozhodovali: Hebert, Rooney - Berg, Daisy, vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: McLeod - Lomberg obaja 10 min za nešportové správanie sa, presilovky a oslabenia: 0:0, 18.347 divákov.



/stav série: 3:3/



Edmonton 22. júna (TASR) - Zámorská hokejová NHL spozná meno nového šampióna až v siedmom zápase. Hráči Edmontonu Oilers zdolali v šiestom finále play off Floridu Panthers 5:1 a vyrovnali stav série na 3:3 na zápasy. "Olejárom" sa podarilo ako prvému tímu profiligy od roku 1945 vyrovnať stav finálovej série z 0:3 na 3:3. Rozhodujúci duel sezóny je na programe v noci na utorok (2.00 SELČ) na ľade Floridy.Edmonton si len ako 10. tím v histórii dokázal vynútiť siedmy duel, keď prehrával už 0:3. Vo finále sa mu to podarilo ako tretiemu klubu, pričom ako jediné dokázalo úspešne dotiahnuť finálovú otočku iba Toronto v roku 1942.uviedol pre oficiálny web súťaže útočník Zach Hyman, ktorý si uvedomuje, že počin jeho tímu sa zapíše do histórie najmä v prípade dokonalého obratu:Životnú formu potvrdil kanadský útočník Warren Foegele, ktorý v ôsmej minúte otvoril skóre a bodoval v štvrtom stretnutí za sebou, čo je jeho najdlhšia bodová séria v kariére. Dvadsaťosemročný krídelník ťažil z výbornej prihrávky Leona Draisaitla, ktorý si v strednom pásme prebral puk a gólovú bodku rýchlej kontry režíroval presnou "žabičkou" na hokejku spoluhráča. Kanadský tím ťahal v predošlých štyroch dueloch najmä kapitán Connor McDavid, hviezdny center síce tentoraz nebodoval, no do štatistík sa zapísali všetky formácie mužstva Krisa Knoblaucha. Domáci v úvodnej tretine prestrieľali hosťujúci tím 11:2, no efektivitu si pošetrili až na prostrednú časť hry.Edmonton v druhej tretine vyslal na bránku "panterov" iba štyri strely, z ktorých dve prekonali brankára Sergeja Bobrovského. Už po 46 sekundách druhej časti sa presadil útočník Adam Henrique, keď využil ďalšie prepadnutie hráčov Floridy a zakončil prečíslenie dvoch proti jednému. Hosťom sa podarilo znížiť už o desať sekúnd neskôr zásluhou kapitána Aleksandera Barkova, no domáci tréner si zobral trénerskú výzvu a rozhodcovia gól neuznali pre tesný ofsajd.konštatoval Ryan Nugent-Hopkins, krídelník druhého domáceho útoku. Knoblauch vyhodnotil situáciu veľmi rýchlo a z dostupných záberov sa rozhodol skúsiť výzvu napriek tomu, že rozhodovali milimetre.povedal kouč "olejárov". Tesný okamih vyhodnotil správne a k zrejme zlomovému momentu šiesteho stretnutia sa vyjadril aj Knoblauchov náprotivok Paul Maurice. "Čiarový rozhodca nás informoval, že to bol až posledný videoklip, ktorý rozhodol o tom, že to bol ofsajd. Neviem, aký záber dostali Oilers, neviem aký mala liga. Viem len, že keby som to mal napadnúť na základe toho, čo som videl, tak by som to neurobil. V priebehu 30 sekúnd, ktoré by som na to rozhodnutie mal, by som platnosť gólu nespochybnil. Nehovorím však, že to nie je ofsajd, dostaneme zábery, zapojíme CIA a zistíme to," ironicky poznamenal 57-ročný kormidelník Floridy.Oilers sa dostali do pohody 100 sekúnd pred druhou sirénou, keď sa presadil najlepší strelec vyraďovačky Hyman. Tridsaťdvaročný útočník zaznamenal už svoj 16. presný zásah v play off, čo za uplynulých 30 rokov dokázal iba Pavel Bure (16 v roku 1994) a Joe Sakic (18 v 1996). Kontaktný gól Floridy strelil v úvode tretej časti hry Barkov, ale v závere poistili predĺženie finálovej drámy dvoma zásahmi do prázdnej bránky Ryan McLeod a Darnell Nurse.vyjadril sa obranca hostí Dmitrij Kulikov.