Víťazi ankety Brodziansky a Páleniková pred novými kariérnymi výzvami

Na snímke Terézia Páleníková sa stala najlepšou basketbalistkou roka 2024 na galavečeri Basketbalista roka 2024 v Bratislave 24. júla 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. júla (TASR) - Status najlepších basketbalistov Slovenska si už niekoľko rokov po sebe v ankete Slovenskej basketbalovej asociácie Basketbalista roka udržiavajú Terézia Páleníková a Vladimír Brodziansky. S predchádzajúcou sezónou sú obaja spokojní a teraz majú pred sebou nové kariérne výzvy.Dvadsaťdeväťročná reprezentačná rozohrávačka má za sebou takmer dve kompletné sezóny v Turecku, tamojšia liga sa radí k popredným súťažiam v Európe. Po Mersine bola súčasťou Danilo's Pizza Bursa Ant Spor.zhodnotila Páleníková svoje predchádzajúce mesiace na palubovkách.Brodziansky má za sebou ďalší rok v Španielsku, najskôr bol súčasťou Murcie, aby sa presunul do Obradoira, kde odštartoval profesionálnu kariéru. Medzi sezónami je v Číne, kde hrá v rámci tzv. letnej ligy za Ťiang-Su Jen-Nan Suke Lions.“ uviedol pre TASR Brodziansky.Páleníková sa na sezónu 2025/2026 sťahuje do francúzskej najvyššej súťaže, kde sa upísala aktuálnemu víťazovi Európskeho pohára (Eurocup) Villeneuve d'Ascq LM. V jej doterajšej profesionálnej kariére ide rozhodne o najzvučnejšiu klubovú adresu. K tomu ju čakajú so Slovenskom reprezentačné povinnosti, s národným tímom chce postúpiť z prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.,“ prezradila Páleníková k ďalším výzvam v kariére.Tridsaťjedenročný pivot nie je pre povinnosti v Číne aktuálne k dispozícii reprezentačnému tímu Slovenska pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. Zároveň rieši, akým smerom sa bude uberať jeho ďalšia klubová adresa. Veľkú väčšinu kariéry strávil v Španielsku.dodal Brodziansky.