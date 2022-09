Víťazi MMM môžu získať 20-tisíc eur, Kerio má šancu na tretí triumf

Na snímke riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Košice Branislav Koniar počas tlačovej konferencie k 99. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 27. septembra 2022. Foto: TASR - František Iván

Favoriti 99. ročníka MMM:



Reuben Kiprop Kerio (Keňa, 1994), os. rekord: 2:07:00 h (Eindhoven, 2019)



Aychew Bantie Dessie (Etiópia, 1995), OR: 2:06:23 (Praha, 2019)



Zewudu Hailu Bekele (Etiópia, 1995), OR: 2:06:31 (Dubaj, 2020)



Abraham Girma Bekele (Etiópia, 1986), OR: 2:06:48 (Amsterdam, 2012)



Leonard Kipkoech Langat (Keňa, 1990), OR: 2:06:59 (Viedeň, 2022)



Daniel Kipchumba (Keňa, 1997), OR: 2:08:55 (Kodaň, 2022)



Abert Kipkosgei Kangogo (Keňa, 1987), OR: 2:07:48 (Valencia, 2019)



Yohans Mekasha Tadesse (Etiópia, 1998), OR: 2:10:43 (Kodaň, 2022)



Adane Kebede Gebre (Etiópia, 1989), OR: 2:11:39 (Zaragoza, 2022)



Abiyot Abinet Brihanu (Etiópia, 1989), OR: - debut (OR v polmaratóne: 1:01:21)



Tibor Sahajda (SR, 1990), OR: 2:15:25 (Košice, 2019)



Taras Ivaňuta (Ukr., 1993), OR: 2:27:04 (Bratislava, 2022)



ženy:



Ayantu Kumela Tadesseová (Etiópia, 1996), OR: 2:24:35 (Košice, 2021)



Margaret Agaiová (Keňa, 1998), OR: 2:23:28 (Tägu, 2013)



Gladys Chesir Kiptagelaiová (Keňa, 1993), OR: 2:24:51 (Amsterdam, 2017)



Emily Chepkemoi Arusiová (Keňa, 1999), OR: 2:30:52 (Eldoret, 2022)



Bone Cheluke Wedesová (Etiópia, 1999), OR: 2:26:23 (Hamburg, 2022)



Tadelech Bekele Nediová (Etiópia, 1992), OR: 2:30:04 (Barcelona, 2022)



Ebsite Tilahun Asresová (Etiópia, 2001), OR: 2:29:52 (Madrid, 2022)

Košice 27. septembra (TASR) - Víťazi 99. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (2. októbra) si môžu odniesť prémiu v celkovej výške 20-tisíc eur. Do tejto sumy je započítaná aj suma 5000 eur, ktorú získa víťaz v prípade, že vytvorí traťový rekord. Oň sa bude snažiť najmä skupina elitných bežcov, medzi ktorými nechýbajú ani tímoví kolegovia svetového maratónskeho rekordéra Keňana Eliuda Kipchogea.Splnenie podmienok týkajúcich sa výšky finančných odmien je jedno z kritérií na udelenie štatútu Elite Label Race od World Athletics.V mužskej časti platí, že ak víťaz dosiahne čas pod 2:09 h, zinkasuje prémiu 15-tisíc eur. V prípade, že zvíťazí s časom nad 2:09, dostane 12-tisíc. V ženskej časti je tento čas upravený na 2:26 h. Odmeny sú v oboch kategóriách rovnaké, finančné prémie dostane prvých osem vytrvalcov.Organizátori pripravili okrem finančných odmien aj viacero vecných ocenení v celkovej výške 8000 eur, ktoré si bežci vyskladajú podľa vlastnej potreby nákupom športového vybavenia v partnerskom e-shope. Tie si odnesú víťazi jednotlivých disciplín a aj najlepší vo vekových kategóriách. Jedným z najväčších favoritov MMM bude dvojnásobný víťaz Keňan Reuben Kerio, ktorý v Košiciach zvíťazil v rokoch 2017 a 2021. Zároveň má šancu stať sa prvým vytrvalcom od roku 2002, ktorý obhájil víťazstvo. Pred 20 rokmi sa to podarilo jeho krajanovi Davidovi Kariukimu. S najlepším osobákom však príde Etiópčan Aychew Bantie Dessie, ktorý mal pred tromi rokmi v Prahe čas 2:06:23 h. Na štarte nebude chýbať ani najlepší Slovák Tibor Sahajda s osobným rekordom 2:15:25 h či víťaz nedávneho maratónu v Bratislave Ukrajinec Taras Ivaňuta (2:27:04).Košický maratón každoročne prináša viacero programov a disciplín a inak tomu nebude ani na 99. ročníku. Veľkej obľube najmä medzi rodinami sa teší Minimaratón, na ktorom sa opäť zúčastní aj olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi Matej Tóth. Už bývalý slovenský reprezentant sa na 4-kilometrovej trati predstaví aj so svojou rodinou s cieľom motivovať aj ostatných. Súčasťou MMM bude aj juniorská štafeta so študentmi stredných škôl košického kraja, ktorí vytvoria celkovo 34 tímov.