Víťazka ankety Niké Športovec mesiaca marec Petra Vlhová

Na snímke vľavo slovenská lyžiarka Petra Vlhová, víťazka veľkého krištáľového glóbusu v zjazdovom lyžovaní za sezónu 2020/2021, vpravo jej brat Boris Vlha počas tlačovej konferencie v Bratislave 23. marca 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Ján Sanitrár, reprezentant Slovenska v zjazdovom lyžovaní do 21 rokov Foto: Niké

Bratislava 20. apríla (OTS) - Petra Vlhová, držiteľka veľkého krištáľového glóbusu zo Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, sa už po druhýkrát stala víťazkou televíznej ankety Niké Športovec mesiaca. Okrem prestížneho ocenenia mala vďaka hlavnému partnerovi ankety možnosť vybrať si niekoho z mladých nádejných športovcov, ktorí následne dostanú štedrú podporu z Fondu pre budúcnosť športu.Projekt Niké, Fond pre budúcnosť športu vznikol v júni minulého roka s cieľom pomáhať mladým športovým talentom na ceste za ich športovým snom. Doposiaľ spoločnosť podporila už vyše 200 jednotlivcov a športových klubov, medzi ktorých prerozdelila sumu 400.000 eur.Fond pozná aj, brat našej úspešnej lyžiarky Petry Vlhovej. „V súvislosti s Fondom pre budúcnosť športu súvisí aj ďalšia aktivita jednotky na stávkovom trhu – anketa Niké Športovec mesiaca. Jej víťaz okrem prestížneho titulu má možnosť vybrať niekoho z nádejných športovcov, ktorí následne získajú od Niké štedrý grant. Petra Vlhová túto možnosť mala už dvakrát. V januári ju využila pre nádejnú lyžiarku Dominiku Maršalekovú a hokejové talenty akadémie Martina Cibáka, ktorí si rozdelili grant vo výške 5000 €. Teraz ako Niké Športovec mesiaca marec si vybrala nádejných juniorských reprezentantov zo Zväzu slovenského lyžovania. „,“ zdôvodnil výber. Celý rozhovor s bratom úspešnej lyžiarky si môžete prečítať TU Zástupcovia Zväzu slovenského lyžovania si Petrin výber veľmi vážia. Hovorí viceprezidentGrant poputuje juniorským reprezentantom. „.“Za juniorských reprezentantov sa vyjadril talentovaný. Mladý športovec je reprezentantom Slovenska v zjazdovom lyžovaní do 21 rokov. Správa o tom, že sa Peťa rozhodla práve pre nich, Jána veľmi potešila. Dokonca o to viac, keď si ich vybral jeho veľký športový vzor.,“ povedal Ján, ktorý následne zhodnotil aj Petin skvelý úspech. „“ povedal Ján.Petra si vybrala nádejných lyžiarov, ktorí získajú grant z Niké Fondu pre budúcnosť športu. Ak aj vy milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť, zapojte sa do Fondu. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktorá presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne video prihláste do Fondu na stránke http://www.nikefondsportu.sk . Veľa šťastia!