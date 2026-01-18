< sekcia Šport
Víťazkou 10 km klasicky Ilarová, Digginsová vedie celkovo
Ilarová sa dočkala premiérového prvenstva v sezóne, keď dovtedy mala na konte päť pódiových umiestnení. V kariére zaznamenala tretie víťazstvo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oberhof 18. januára (TASR) - Švédska bežkyňa na lyžiach Moa Ilarová triumfovala v nedeľných pretekoch na 10 km klasickou technikou s intervalovým štartom v rámci Svetového pohára v nemeckom Oberhofe. V tesnom súboji zdolala o sedem desatín sekundy Rakúšanku Teresu Stadloberovú. Tretia dobehla s mankom 20,8 s ďalšia Švédka Jonna Sundlingová.
Ilarová sa dočkala premiérového prvenstva v sezóne, keď dovtedy mala na konte päť pódiových umiestnení. V kariére zaznamenala tretie víťazstvo.
Viacero popredných pretekárok sa po Tour de Ski na podujatie v Oberhofe nedostavilo. Neplatilo to však o víťazke náročného etapového podujatia Jessice Digginsovej, ktorá v nemeckom stredisku skončila tesne pod stupňami víťazov na 4. mieste s odstupom 30,1 s. Američanka si tak upevnila vedúcu pozíciu v celkovom hodnotení o veľký glóbus, i o malý v dlhých behoch. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
SP v nemeckom Oberhofe - 10 km klasicky s intervalovým štartom:
Ženy
1. Moa Ilarová (Švéd.) 24:37,0 min, 2. Teresa Stadloberová (Rak.) +0,7 s, 3. Jonna Sundlingová (Švéd.) +20,8, 4. Jessica Digginsová (USA) +30,1, 5. Karoline Gröttingová (Nór.) +31,7, 6. Maja Dahlqvistová (Švéd.) +31,8, 7. Nadja Kälinová (Švajč.) +34,5, 8. Katharina Hennigová Dotzlerová (Nem.) +38,2, 9. Kateřina Janatová (ČR) +38,5, 10. Moa Lundgrenová (Švéd.) +39,4
Celkové poradie (po 16 z 27 pretekov):
1. Digginsová 1276 b., 2. Ilarová 1112, 3. Dahlqvistová 865, 4. Ebba Anderssonová (Švéd.) 803, 5. Heidi Wengová (Nór.) 774, 6. Stadloberová 716
Poradie v dlhých behoch (po 10 zo 16 pretekov):
1. Digginsová 666, 2. Ilarová 587, 3. Anderssonová 540, 4. H. Wengová 498, 5. Karoline Simpsonová-Larsenová (Nór.) 475, 6. Frida Karlssonová (Švéd.) 432
Ilarová sa dočkala premiérového prvenstva v sezóne, keď dovtedy mala na konte päť pódiových umiestnení. V kariére zaznamenala tretie víťazstvo.
Viacero popredných pretekárok sa po Tour de Ski na podujatie v Oberhofe nedostavilo. Neplatilo to však o víťazke náročného etapového podujatia Jessice Digginsovej, ktorá v nemeckom stredisku skončila tesne pod stupňami víťazov na 4. mieste s odstupom 30,1 s. Američanka si tak upevnila vedúcu pozíciu v celkovom hodnotení o veľký glóbus, i o malý v dlhých behoch. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
SP v nemeckom Oberhofe - 10 km klasicky s intervalovým štartom:
Ženy
1. Moa Ilarová (Švéd.) 24:37,0 min, 2. Teresa Stadloberová (Rak.) +0,7 s, 3. Jonna Sundlingová (Švéd.) +20,8, 4. Jessica Digginsová (USA) +30,1, 5. Karoline Gröttingová (Nór.) +31,7, 6. Maja Dahlqvistová (Švéd.) +31,8, 7. Nadja Kälinová (Švajč.) +34,5, 8. Katharina Hennigová Dotzlerová (Nem.) +38,2, 9. Kateřina Janatová (ČR) +38,5, 10. Moa Lundgrenová (Švéd.) +39,4
Celkové poradie (po 16 z 27 pretekov):
1. Digginsová 1276 b., 2. Ilarová 1112, 3. Dahlqvistová 865, 4. Ebba Anderssonová (Švéd.) 803, 5. Heidi Wengová (Nór.) 774, 6. Stadloberová 716
Poradie v dlhých behoch (po 10 zo 16 pretekov):
1. Digginsová 666, 2. Ilarová 587, 3. Anderssonová 540, 4. H. Wengová 498, 5. Karoline Simpsonová-Larsenová (Nór.) 475, 6. Frida Karlssonová (Švéd.) 432