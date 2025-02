Víťazkou vytrvalostných pretekov sa stala Simonová

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová v individuálnych pretekoch na 15 km na MS v biatlone žien vo švajčiarskom Lenzerheide 18. feburára 2025. Foto: TASR/AP

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková v individuálnych pretekoch na 15 km na MS v biatlone žien vo švajčiarskom Lenzerheide 18. feburára 2025. Foto: TASR/AP

MS vo švajčiarskom Lenzerheide - vytrvalostné preteky, ženy (15 km):



1. Julia Simonová (Fr.) 41:27,7 min. (1 trestná minúta), 2. Ella Halvarssonová (Švéd.) +37,8 s (0), 3. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +39,2 (1), 4. Suvi Minkkinenová (Fín.) +1:15,3 min (0), 5. Julia Džimová (Ukr.) +1:23,8 (0), 6. Elvira Öbergová (Švéd.) +1:29,8 (1), 7. Tuuli Tomingasová (Est.) +1:44,8 (1), 8. Maren Kirkeeideová (Nór.) +1:46,7 (2), 9. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +1:52,9 (3), 10. Franziska Preussová (Nem.) +1:53,3 (2),... 34. Ema KAPUSTOVÁ (SR) +4:21,1 (1), 40. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +4:31,8 (4), 52. Anastasia KUZMINOVÁ +5:46,7 (5)



Lenzerheide 18. februára (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala zlato v utorkových vytrvalostných pretekoch na MS vo švajčiarskom Lenzerheide. O titul ju neobrala ani jedna chyba na strelnici. Na pódiu ju doplnili strieborná Švédka Ella Halvarssonová (+37,8 s) s bezchybnou streľbou a bronzová ďalšia Francúzka Lou Jeanmonnotová (+39,2) s jednou chybou. Najlepšou z trojice Sloveniek bola Ema Kapustová, ktorá urobila jedinú chybu a do cieľa prišla na 34. mieste s mankom +4:21,1 min.Zvyšným dvom Slovenkám sa nedarilo predovšetkým na strelnici. Paulína Bátovská-Fialková obsadila 40. miesto so štyrmi chybami (+4:31,8), Anastasia Kuzminová zaznamenala 52. miesto s piatimi nepresnými výstrelmi (+5:46,7).Dvadsaťosemročná Simonová si na svetovom šampionáte pripísala štvrté individuálne prvenstvo a celkovo má v zbierke už osem zlatých medailí a tri bronzové. Halvarssonová sa dočkala prvého cenného kovu z významného podujatia, Jeanmonnotová pridala do zbierky tretiu individuálnu medailu po dvoch bronzoch z minuloročného šampionátu v Novom Měste na Moravě.Kapustová nastúpila na svoje prvé preteky na MS v kariére a hneď sa stala najlepšou Slovenkou. Jedinú chybu urobila na tretej položke. "prezradila Kapustová pre STVR.Bátovská-Fialková si pripísala po jednej chybe na prvej streľbe v ľahu i v stoji, tretiu položku absolvovala bezchybne a na záverečnej minula dva terče.priznala Bátovská-Fialková.Kuzminovej sa nepodarilo zaznamenať jedinú čistú položku, na strelnici mala bilanciu 2-1-1-1.povzdychla si Kuzminová.