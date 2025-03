VÍŤAZKY POHÁRA: Dunajská Streda triumfovala nad Iuventou vo finále

finále Slovenského pohára v Trnave:



HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce 33:28 (15:16)



Najviac gólov: Rajnohová 7, Kovácsová 6, Pénzesová 5 - Pejovičová a Bačenková po 5, Kompaniecová a Biegerová po 4. Rozhodovali: Haščíková, Kellner



Prehľad doterajších víťazov SP v hádzanej žien:



1971 Inter Bratislava



1972 Plastika Nitra



1973 Odeva Hlohovec



1974 Štart Bratislava



1975 Inter Bratislava



1976 Odeva Hlohovec



1977 Inter Bratislava



1978 Družstevník Topoľníky



1979 Iskra Partizánske



1980 Štart Bratislava



1981 Štart Bratislava



1982 Štart Bratislava



1983 Štart Bratislava



1992 Slovan Duslo Šaľa



1993 Co-Impex Topoľníky



1994 Co-Impex Topoľníky



1995 Jaspol Partizánske



1996 Slovan Duslo Šaľa



1997 Plastika Nitra



1998 Slovan Duslo Šaľa



1999 Slávia Partizánske



2000 Slovan Duslo Šaľa



2001 Slovan Duslo Šaľa



2002 Slovan Duslo Šaľa



2003 ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce



2003/2004 Slovan Duslo Šaľa



2004/2005 Slovan Duslo Šaľa



2005/2006 Slovan Duslo Šaľa



2006/2007 Slovan Duslo Šaľa



2007/2008 Iuventa Michalovce



2008/2009 ŠKP Bratislava



2009/2010 Slovan Duslo Šaľa



2010/2011 Iuventa Michalovce



2011/2012 HK Danlog Partizánske



2012/2013 Iuventa Michalovce



2013/2014 Iuventa Michalovce



2014/2015 Iuventa Michalovce



2015/2016 Iuventa Michalovce



2016/2017 Iuventa Michalovce



2017/2018 Iuventa Michalovce



2018/2019 Iuventa Michalovce



2019/2020 Iuventa Michalovce



2020/2021 nehralo sa, ročník zrušili pre pandémiu koronavírusu



2021/2022 MŠK Iuventa Michalovce



2022/2023 MŠK Iuventa Michalovce



2023/2024 MŠK Iuventa Michalovce



2024/2025 HC DAC Dunajská Streda

Trnava 1. marca (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda získali premiérovo Slovenský pohár. V sobotnom finále v Trnave zdolali obhajcu trofeje MŠK Iuventa Michalovce 33:28.Dunajskostredčanky ukončili hegemóniu svojho súpera v tejto súťaži. Iuventa nenašla vo finále SP premožiteľa od roku 2013 a na konte má rekordných 14 trofejí. Hráčky DAC boli v pohárovom finále štvrtýkrát, v predchádzajúcich ročníkoch však zakaždým podľahli práve Iuvente.DAC mal skvelý vstup do finálového súboja a rýchlo viedol 4:0. Michalovčanky skórovali prvýkrát až po šiestich minútach, ale potom mali herne navrch a do kabín išli s tesným náskokom 16:15. Iuventa po zmene strán ešte viedla o dva góly, no Dunajská Streda dokázala skóre otočiť. Štvrťhodinu pred koncom odskočil DAC na rozdiel štyroch gólov 24:20 a získal rozhodujúci náskok.Silvia Priklerová, asistentka trénera DAC:Peter Kostka, tréner Iuventy: