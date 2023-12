Víťazky pretekov v Jasnej dostanú korunky od oceňovanej šperkárky

Jasná 19. decembra (TASR) - Víťazky slalomu a obrovského slalomu v pretekoch Svetového pohára v Jasnej (20. - 21. januára 2024) dostanú korunku z dielne šperkárky Petry Tóthovej. Na utorkovej tlačovej konferencii informovali organizátori aj o pravidlách a regulácii dopravy a sprievodnom programe počas pretekov.



Dobrou správou pre fanúšikov lyžovania je informácia, že do konca roka sa do predaja dostane ešte menší balík lístkov. "Ide o rezervované vstupenky, ktoré nám dali k dispozícii partneri podujatia. Nie je ich veľa, ale určite potešia tých, ktorí by sa chceli dostať na podujatie alebo niekomu urobiť radosť. Všetkým fanúšikom odporúčame sledovať web a sociálne siete podujatia, na ktorých prinesieme presné informácie o čase začiatku predaja týchto vstupeniek," prezradil predseda organizačného výboru Jiří Trumpeš.



Predseda organizačného výboru sa počas stretnutia s médiami najskôr poďakoval Fondu na podporu športu za definitívne schválenie podpory podujatiu. "Je to veľmi dôležitý moment, vďaka ktorému sa môžeme naďalej naplno sústrediť už len na prípravu podujatia." Fond na podujatie napokon prispel sumou 765-tisíc eur.



Organizátori predstavili hedlajnerov sprievodného programu, ktorý sa uskutoční vo fan zóne na Bielej Púti. "Line-up sprievodného programu je plný známych mien a veríme, že poteší fanúšikov rôznych žánrov – Kandráčovci, Kali a Peter Pan, DJ EKG a DJ Milan Lieskovský, kapely ako Chilli Felaz alebo Walk On sú zárukou dobrej zábavy, tak ako sa to na Jasnú patrí," dodal Trumpeš.



Doprava bude nastavená tak, aby bol plynulý a bezproblémový príchod návštevníkov až do samotného lyžiarskeho strediska. "Už na vstupe do doliny budú záchytné parkoviská, z ktorých bude zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava do nástupných bodov do strediska. Hostia so vstupenkami na Priehybu budú môcť využiť sedačkovú lanovku z lokality Záhradky. Prejazd cez kontrolné body v doline budú mať vyhradení len domáci obyvatelia, ubytovaní, návštevníci so zakúpeným parkovaním na vyhradených parkovacích plochách ako aj samotní účastníci a organizátori podujatia," vysvetlil Trumpeš.



Stále pritom platí, že lyžiari budú mať aj počas SP k dispozícii desiatky kilometrov otvorených zjazdoviek. "S výnimkou troch zjazdoviek budú všetky ostatné otvorené. Môžu si tak užiť parádnu lyžovačku aj počas Svetového pohára," dodal Trumpeš.



Víťazné trofeje pre najlepšie v cieli sú opäť dielom Gordany Glassovej, šperkárka Petra Tóthová vyrobila pre víťazky navyše originálne korunky, každá z nich je zložená z 1144 kusov kamienkov a váži 474 g. Prvá pätnástka pretekárok, ktorá sa zúčastní verejného žrebovania štartových čísiel, získa na pamiatku okrem toho aj štýlovú, ručne vyrobenú kabelku a rovnako šperky v podobe prívesku, všetky pretekárky zároveň dostanú náušnice. Inšpirácia pri tvorbe koruniek, šperkov aj kabeliek bola v prípade autorky rovnaká: kroje z troch liptovských dediniek v okolí: Liptovská Osada, Liptovská Lúžna a Liptovské Revúce. "Z každého kroja sme si vybrali fragmenty, ktoré sme následne prispôsobili vizuálu Svetového pohára. Ten sa tentoraz niesol vo výrazných lámaných farbách, akoby ste sa na svet pozerali cez kryštáliky ľadu," prezradila autorka návrhov. Uznávaná umelkyňa sa preslávila práve pretváraním slovenských ornamentov do sofistikovanej súčasnej formy. Oceňovaná šperkárka prezradila aj čas, ktorý na výboru koruniek potrebovala. "Trvalo to sedem mesiacov, je vyrobená z pozlátenej mosadze, ručne maľovaná a ozdobená českým krištáľom."



Hrdým partnerom podujatia sa stala aj spoločnosť Slovak Telekom. "Svetový pohár v alpskom lyžovaní patrí medzi hlavné športové udalosti roka, ktoré sleduje celý svet. Sme nesmierne hrdí, že naša spoločnosť môže byť súčasťou týchto prestížnych pretekov a svojou infraštruktúrou a IT službami zabezpečiť bezproblémový chod podujatia," uviedol Peter Laco, riaditeľ divízie firemných zákazníkov Slovak Telekom.