Víťazmi 78. ročníka Devín - Bratislava Keňania Tonui a Mwedeová
Keňania obsadili v mužskej kategórii kompletné pódiové priečky, zo Slovákov bol najrýchlejší Martin Rusina, ktorý finišoval na štvrtom mieste za 36:07 min.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Víťazmi 78. ročníka Tipos Národného behu Devín - Bratislava sa stali bežci z Kene. Medzi mužmi triumfoval Albert Kipkorir Tonui časom 33:57 min. a dosiahol tak na druhé prvenstvo na tomto podujatí. Medzi ženami zvíťazila jeho krajanka Jecinta Mwedeová časom 40:35 min.
Keňania obsadili v mužskej kategórii kompletné pódiové priečky, zo Slovákov bol najrýchlejší Martin Rusina, ktorý finišoval na štvrtom mieste za 36:07 min. „Konečne sa mi podarilo byť najlepším Slovákom. S chalanmi sme sa na začiatku proti vetru striedali, na šiestom-siedmom kilometri sme s Peťom Ďuricom pridali a naháňali sme sa dvaja. Ku koncu som už však cítil nohy,“ vyjadril sa najlepší domáci bežec pre Slovenský atletický zväz (STZ).
V kategórii žien klasifikovali na druhej pozícii Slovenku Žofiu Naňovú (40:57 min.). Víťazka nedávneho polmaratónu v Bratislave zaostala za víťaznou Mwedeovou v cieli o 22 sekúnd. „Nezľakla som sa toho, išla som dopredu a Keňanky sa celý čas ťahali za mnou. Na deviatom kilometri nastúpila Mwedeová a jej tempo som nedokázala zachytiť,“ uviedla Naňová na margo svojho výkonu na trati.
Keňania obsadili v mužskej kategórii kompletné pódiové priečky, zo Slovákov bol najrýchlejší Martin Rusina, ktorý finišoval na štvrtom mieste za 36:07 min. „Konečne sa mi podarilo byť najlepším Slovákom. S chalanmi sme sa na začiatku proti vetru striedali, na šiestom-siedmom kilometri sme s Peťom Ďuricom pridali a naháňali sme sa dvaja. Ku koncu som už však cítil nohy,“ vyjadril sa najlepší domáci bežec pre Slovenský atletický zväz (STZ).
V kategórii žien klasifikovali na druhej pozícii Slovenku Žofiu Naňovú (40:57 min.). Víťazka nedávneho polmaratónu v Bratislave zaostala za víťaznou Mwedeovou v cieli o 22 sekúnd. „Nezľakla som sa toho, išla som dopredu a Keňanky sa celý čas ťahali za mnou. Na deviatom kilometri nastúpila Mwedeová a jej tempo som nedokázala zachytiť,“ uviedla Naňová na margo svojho výkonu na trati.
78. ročník Tipos Národného behu Devín - Bratislava:
muži: 1. Albert Kipkorir Tonui 33:57 min., 2. Hillary Kimaiyo +32 s, 3. Raphael Gacheru (všetci Keňa) +1:08 min., 4. Martin RUSINA (Runfinity Athletics) +2:07
ženy: 1. Jecinta Mwedeová (Keňa) 40:35 min., 2. Žofia NAŇOVÁ (AO TJ Slávia STU Bratislava) +22 s, 3. Veronika PÁLENÍKOVÁ (Bežecká akadémia Marcela Matanina) +34 s
muži: 1. Albert Kipkorir Tonui 33:57 min., 2. Hillary Kimaiyo +32 s, 3. Raphael Gacheru (všetci Keňa) +1:08 min., 4. Martin RUSINA (Runfinity Athletics) +2:07
ženy: 1. Jecinta Mwedeová (Keňa) 40:35 min., 2. Žofia NAŇOVÁ (AO TJ Slávia STU Bratislava) +22 s, 3. Veronika PÁLENÍKOVÁ (Bežecká akadémia Marcela Matanina) +34 s