Víťazmi ankety Triatlonista roka 2023 sú Kubo a Gajdošová

Triatlonista roka 2023:



muži: 1. Ondrej Kubo (3NITY Triathlon team Bratislava) 357 bodov, 2. Peter Rojtáš (obaja ŠKP ŠKP TRIAX Bratislava) 227, 3. Richard Varga (ŠKP TRIAX Bratislava) 197, 4. Filip Lizák (3NITY Triathlon team Bratislava) 129, 5. Alex Mandák (ŠK Atóm Levice) 49



ženy: 1. Romana Gajdošová (Triatlonový klub Košice) 243, 2. Zuzana Michaličková (SBA Žilina) 236, 3. Ivana Kuriačková (ŠK Atóm Levice) 201, 4. Margaréta Vráblová (Trisport Nová Dubnica) 167, 5. Margaréta Bičanová (NER Žilina) 76

Bratislava 12. decembra (TASR) - Ondrej Kubo a Romana Gajdošová zvíťazili v ankete Triatlonista roka za rok 2023. Najlepších športovcov Slovenskej triatlonovej únie (STÚ) slávnostne vyhlásili v utorok v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave. Anketa sa konala už 31. krát.Pre Kuba je to premiérový triumf v ankete, Gajdošová uspela po deviaty raz. V mužskej kategórii nazbieral víťaz 257 bodov, druhý Peter Rojtáš ich získal 227. Tretí skončil štrnásťnásobný víťaz ankety Richard Varga so 197 bodmi. Medzi ženami skončila druhá Zuzana Michaličková (236 bodov), tretie miesto obsadila Ivana Kuriačková (201).Medzi najhodnotnejšie výkony Kuba patrili v roku 2023 preteky v dlhom triatlone. Blysol sa 6. miestom na MS na Ibize a rovnaké umiestnenie dosiahol aj na ME v Menene. Okrem toho bol štvrtý na MS v dlhom duatlone. Na domácom šampionáte získal tituly v dlhom triatlone a v krose. Triumf v ankete ho potešil: "Gajdošová získala titul majsterky SR v šprinte, na medzinárodnej scéne zaznamenala viacero dobrých výsledkov. Vyniklo najmä jej 2. miesto na pretekoch SP v kórejskom Yeongde, trikrát bola tretia na pretekoch Afrického pohára.uviedla Gajdošová.Do Siene slávy uviedli Mareka Nemčíka a Miroslava Ričányho in memoriam. Ričány patril medzi priekopníkov slovenského triatlonu a Nemčík sa môže pochváliť 101 absolvovanými dlhými triatlonmi, tzv. Ironmanmi.Rok 2023 zhodnotil prezident STÚ Jozef Jurášek.