Víťazmi ankety Volejbalista roka 2024 sú Ihnát a Šepeľová

Volejbalista roka 2024 - výsledky (v zátvorke uvedený posledný klub):



muži: 1. Jakub Ihnát (Lvi Praha/ČR) 128, 2. Július Firkaľ (Levski Sofia/ Bul.) 111, 3. Patrik Lamanec (Deya Burgas/Bul.) 77, 4. Peter Mlynarčík (Rieker UJS Komárno) 65, 5. Juraj Zaťko a Andrej Billich (obaja VKP FTVŠ UK Bratislava) po 62, 7. Lukáš Kyjanica (Kladno Volejbal/ČR) 15, 8. Tomáš Kriško (VKP FTVŠ UK Bratislava) 14, 9. Šimon Krajčovič (Neftochimik Burgas/Bul.) 10, 10. Erik Gulák (VK MIRAD UNIPO Prešov) 8. Hlasy dostalo 22 hráčov



ženy: 1. Zuzana Šepeľová (Tchalou Volley/Bel.) 141, 2. Karin Palgutová (LOVB Houston/USA) 134, 3. Karin Šunderlíková (Béziers/Fr.) 68, 4. Nikola Radosová (CSO Voluntari/Rum.) 55, 5. Ema Magdinová (Slávia Kooperativa EUBA) 49, 6. Nikola Kvapilová (VK Prostějov/ČR) 45, 7. Tereza Hrušecká (E.S. Charleroi Volley/Bel.) 42, 8. Karolína Fričová (Terville-Florange OC/Fr.) 40, 9. Barbora Koseková (Békešská Čaba/Maď.) 17, 10. Lenka Skalická (CSM Volei Alba-Blaj/Rum.) 11. Hlasy dostalo 20 hráčok.



mužský kolektív: 1. Rieker UJS Komárno 111, 2. VKP FTVŠ UK Bratislava 102, 3. reprezentácia Slovenska 25



ženský kolektív: 1. reprezentácia Slovenska 123, 2. Slávia Kooperativa EUBA 91, 3. Volley project UKF Nitra 24



tréneri



muži: 1. Robin Pělucha (VKP FTVŠ UK Bratislava) 74, 2. Štefan Chrtiansky st. (Hypo Tirol Innsbruck/Rak.) 58, 3. Steven Vanmedegael (mužská reprezentácia/Roeselare, Bel.) 35



ženy: 1. Michal Mašek (ženská reprezentácia/Rzeszov/Poľ.) 127, 2. Jakub Brečka (Linz/Rak.) 52, 3. Michal Matušov (Slávia Kooperativa EUBA) 35



rozhodca roka: 1. Juraj Mokrý 144, 2. Igor Porvazník 49, 3. Miroslav Juráček 38



plážový volejbal:



muži: 1. Ľuboš Nemec 50, 2. Adrián Petruf 44, 3. Tomáš Patúc 40



ženy: 1. Eva Nemec Eleková 34, 2. Ľubica Šipošová 27, 3. Martina Tereňová 17

Bratislava 19. mája (TASR) - Víťazmi ankety Volejbalista roka 2024 sa v ankete Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) stali medzi mužmi Jakub Ihnát a medzi ženami Zuzana Šepeľová. Galavečer s vyhlásením výsledkov sa uskutočnil v bratislavskom divadle L+S.Dvadsaťosemročný reprezentant Slovenska zopakoval minuloročné prvenstvo v ankete, v drese českého VK Lvi Praha sa v nedávnom skončenom ročníku radoval z titulu majstra Česka. Pre 25-ročnú Šepeľovú je to premiérové ocenenie, v predchádzajúcej sezóne bola súčasťou Tchalou Volley. Cenu fanúšika si odniesla tiež víťazka ženskej kategórie, u mužov uspel hráč Rieker UJS Komárno Peter Mlynarčík.Najlepším trénerom medzi mužmi sa stal Robin Pělucha z majstrovského VKP FTVŠ UK Bratislava a medzi ženami triumfoval Michal Mašek, reprezentačný kouč Sloveniek. Trinástykrát v kariére ocenili za najlepšieho rozhodcu Juraja Mokrého. Medzi kolektívmi dostali najviac hlasov muži Rieker UJS Komárno a ženská reprezentácia Slovenska.Okrem toho vyhlásili ideálnu zostavu sezóny 2024/2025. V Niké Extralige mužov sa do nej dostali - nahrávač Juraj Zaťko, smečiari Michal Trubač a Tomáš Kriško, blokári Andrej Billich (všetci VKP FTVŠ UK Bratislava) a Filip Mačuha, univerzál Peter Mlynarčík (obaja Rieker UJS Komárno) a libero Bartolomej Jakubík (VKP FTVŠ UK Bratislava). Najužitočnejším hráčom sezóny sa stal Zaťko. V Niké Extralige žien sa prebojovali do nej nahrávačka Simona Slivková (VA Uniza Žilina, smečiarky Romana Hudecová (VKP FTVŠ UK Bratislava), Michaela Kánová (Slávia Kooperativa EUBA), blokárky Lenara Baijo (VKP FTVŠ UK Bratislava) s Lydiou Montague (Slávia Kooperativa EUBA(, univerzálka Ema Palkovičová (VK Nové Mesto nad Váhom), liberka Ema Magdinová (Slávia Kooperativa EUBA). Za najužitočnejšiu hráčku sezóny vyhlásili Hudecovú.V plážovom volejbale triumfoval u mužov piatykrát Ľuboš Nemec, medzi ženami premiérovo Eva Nemec-Eleková. Do Siene slávy slovenského volejbalu uviedli Petra Kalného, Juraja Mokrého a Evu Kosekovú.