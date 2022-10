Víťazmi detského Davis Cupu sa stali dievčatá TK Sparta P. Bystrica

Medailisti:



chlapci: 1. TK Slávia STU Bratislava, 2. TK ŠTK Šamorín 3. TK Slovan Bratislava



dievčatá: 1. TK Sparta Považská Bystrica, 2. TJ Sokol Prešov, 3. TK Slávia STU Bratislava









Bratislava 2. októbra (TASR) - V celoslovenskom finále 17. ročníka Detského Davis Cupu a Fed Cupu zvíťazili v NTC aréne chlapci TK Slávia STU Bratislava a dievčatá TK Sparta Považská Bystrica. Chlapci vo finále zdolali TK ŠTK Šamorín 3:2, dievčatá si rovnakým skóre poradili s TJ Sokol Prešov.Najbojovnejšími hráčmi v celoslovenskom finále boli Marek Kabát (TK ŠTK Šamorín) a Alexandra Janošková (TK Sparta Považská Bystrica). O najbojovnejšom hráčovi a hráčke rozhodoval počet vyhratých gemov. V prípade rovnosti u viacerých hráčov potom rozhodoval počet stratených gemov.Slovenský olympijsky a športový výbor spolu so Slovenským tenisovým zväzom udelili na tomto podujatí aj ceny fair play. Získali ich dievčatá TK Mladosť Košice a chlapci TK ŠTK Šamorín. Za SOŠV ich odovzdala jeho predsedníčka Katarína Lokšová Ráczová.Pre oba víťazné tímy je to vôbec prvý titul v histórii Detského Davis Cupu a Fed Cupu. Chlapci zo Slávie skončili vlani strieborní, tento rok si zlato nenechali ujsť. "" uviedla v tlačovej správe kapitánka Slávie STU Bratislava Alexandra Meluzinová.uzavrela Meluzinová.Kapitán dievčat z Považskej Bystrice Karol Janoška neskrýval spokojnosť: "Boli to štyri ťažké dni, ale dievčatá ukázali, že sú ozajstné bojovníčky. Každá splnila cieľ, ktorý sme si určili. Najstaršia podržala tím v ťažkých chvíľach a som rád, že to tak dopadlo, ako to dopadlo. Potvrdili sme úlohu favorita. Projekt Detského Davis Cupu a Fed Cupu je skvelý, je škoda, že ich nie je viac. Určite by som uvítal aj v starších kategóriách."Celoslovenského finále sa každoročne zúčastňuje 12 tímov chlapcov a 12 tímov dievčat. Celkovo sa do oblastných, regionálnych a celoslovenských bojov zapojilo 1500 detí, projektu sa už za 17 rokov existencie zúčastnilo vyše 21 000 detí.