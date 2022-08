Víťazmi grantového programu Ukáž sa sú Tokárová a karatisti z Prešova

Výsledky Ukáž sa! 2022



Jednotlivci:



1. Tamara Tokárová šortrek 2711 hlasov 4000 eur

2. Martin Batka paraplávanie 2343 hlasov 3500 eur

3. Samuel Škoda ľadový hokej 2122 hlasov 2750 eur

4. Andrej Suchý bedminton 1793 hlasov 2250 eur

5. Sára Šimeková šp. lezenie 1515 hlasov 2000 eur

6. Kristína Lili Križová džudo 1390 hlasov 1900 eur

7. Vanda Varadyová breaking 1339 hlasov 1800 eur

8. Chiara Sofia Kováčiková rýchl. kanoistika 749 hlasov 1700 eur

9. Sophia Hudáková jazdectvo 405 hlasov 1600 eur

10. Adrian Berky futbal, futsal 324 hlasov 1500 eur



Kolektívy:



1. Karate klub Junior Prešov karate 677 hlasov 5000 eur

2. Eastern Wings Michalovce florbal 429 hlasov 4000 eur

3. Súrodenci Lazokovci futbal 326 hlasov 3000 eur

Bratislava 11. augusta (TASR) - Šortrekárka Tamara Tokárová a karatisti z Karate klubu Junior Prešov sa stali víťazmi 7. ročníka grantového programu Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru „Ukáž sa!“ Ocenenia pre najlepších odovzdával počas slávnosti v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu aj ambasádor projektu, hokejista Juraj Slafkovský.Motto 7. ročníka grantového programu znelo "Sme s tebou na ceste za tvojím športovým snom!" Bol určený pre mladých športovcov vo veku od 10 do 18 rokov. Do záverečného hlasovania verejnosti o najvyššie finančné granty medzi superfinalistov postúpilo 10 jednotlivcov a tri kolektívy. Na základe 16.123 hlasov sa určilo konečné poradie a rozdelili sa jednotlivé odmeny. Najvyššiu odmenu vo výške 4000 eur získala šortrekárka Tamara Tokárová. Bronzová medailistka zo zimného Európskeho olympijského festivalu mládeže vo Vuokatti 2022 dostala 2711 hlasov, čo jej vynieslo aj grant 4000 eur. O necelých 400 hlasov zdolala vo verejnej ankete paraplavca Martina Batku (3500 eur). Viac než 2000 hlasov dostal aj v poradí tretí – hokejista Samuel Škoda (2750 eur).Medzi kolektívmi vyhral Karate klub Junior Prešov a získal 5000 eur, za ním skončili florbalový klub Eastern Wings Michalovce (4000 eur) a futbaloví súrodenci Lazokovci (3000 eur). "," povedal prezident SOŠV Anton Siekel.Tento rok sa do projektu prihlásilo 300 žiadateľov. Superfinalistov určovala správna rada Nadácie SOŠV, pri výbere prihliadala na sociálny aspekt žiadateľov a ich športové sny. Finančnú podporu získali predovšetkým tí športovci, ktorí majú sťažené sociálne podmienky, alebo nemajú dostatok financií na rozvoj svojej športovej kariéry. Celkovo sa medzi mladých superfinalistov rozdelilo 35-tisíc eur. Ďalších 15-tisíc dostala tridsiatka finalistov - každý z nich po 500 eur. ",“ uviedol predseda správnej rady Nadácie SOŠV Dušan Guľáš.Ambasádor projektu Slafkovský pre prihlásených účastníkov grantového programu i pre jedného z hlasujúcich venoval podpísané spomienkové darčeky. "" uviedol slovenský hokejista.