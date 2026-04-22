Víťazná bodka Pišteja so Zelinkom, vo dvojhre Slováci bez finále
Premiérová edícia stolnotenisového turnaja World Table Tennis Feeder v Senci nezostala bez slovenského triumfu.
Autor TASR
Senec 22. apríl (TASR) - Premiérová edícia stolnotenisového turnaja World Table Tennis Feeder v Senci (18. - 22. 4. 2026) nezostala bez slovenského triumfu. Postarali sa oň Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom, ktorí potvrdili pozíciu najvyššie nasadeného páru v mužskej štvorhre. Slováci v stredajšom finále zdolali japonské duo Hiromu Kobajaši, Hajate Suzuki vďaka obratu 3:2 na sety (9, -6, -5, 5, 9).
Pištej so Zelinkom na ceste do finálového súboja nedovolili uhrať súperom ani set. V tomto trende vstúpili aj do zápasu so štvrtými nasadenými Japoncami. Ujali sa vedenia 10:5, ale premenili až piaty setbal po Pištejovom víťaznom forhende. Potom prišli chvíle súperov, ktorí pomerne jasne získali ďalšie dve dejstvá. Slovenskí reprezentanti si takisto suverénne vynútili rozhodujúci set. V ňom odskočili na 6:3, Kobajaši so Suzukim znížili na 5:6, ale po oddychovom čase si elitná slovenská dvojica vypracovala náskok 10:6. Tri mečbaly Japonci odvrátili, ale pri štvrtom po Pištejovom bekhende vypukla radosť nielen za stolom, ale i v hľadisku. „Dlhodobo hráme veľmi dobre. V poslednom čase sme mali také obdobie, že sme sa trochu hľadali. Nehovorím, že výsledkovo by to bolo nejaké hrozné, ale nehrali sme to, čo chceme hrať. Po Havířove sme si k tomu sadli. Zmenili sme trochu isté veci, ktoré musíme robiť inak, keď chceme vyhrávať. V Senci to do finále vychádzalo bez straty setu. Možno to nie je iba vďaka tomu, ale určite to pomáha," uviedol v tlačovej správe SSTZ Ľubomír Pištej a k finále doplnil: „Druhý a tretí set sme nehrali najlepšie, ale potom sme sa opäť chytili a boli sme lepší. Oddychový čas v piatom sete pomohol. V závere som to chcel zobrať na seba, lebo ako som očakával, ´Zelo´ to zobral na seba pri prvom mečbale, aj keď som mu hovoril, nech to odohrá na istotu. Potom som trošku znervóznel, ale nakoniec sme to zvládli. Som rád, lebo si myslím, že sme si triumf zaslúžili."
Pištej so Zelinkom si na konto pripísali prvú tohtoročnú a celkovo štvrtú spoločnú deblovú trofej. Štyridsaťdvaročný prešovský rodák si navyše vylepšil svoju finálovú bilanciu vo štvorhre mužov na podujatiach tohto rangu, keď doteraz prehral jediné finále vlani v novembri v Gdansku po boku Zelinku s Japoncami Igarašim a Macušitom.
V semifinále dvojhry mužov najskôr Pištej, ako nasadená trinástka, chcel pokračovať vo víťaznom ťažení, ale John Oyebode bol proti. Slovenská jednotka sa síce zo stavu 6:9 dostala k setbalu, ale od stavu 11:10 patrili ďalšie tri loptičky talianskemu súperovi. Ten ovládol dianie aj v druhom dejstve. Pištej vykresal nádej v treťom sete, no napokon to nestačilo. Štvrtá časť bola opäť v réžii Oyebodeho (3:1). „Pravdupovediac Oyebode ma prekvapil. Nikdy som s ním nehral. Videl som jeho výsledky, ale nepripisoval som ich až takej kvalite, ale musím uznať, že hral fantasticky - na jeden úder, ale padalo mu to tam. Nešlo prejsť cez prvú loptu, to bolo skutočne ťažké. Pre mňa to bol fantastický turnaj. Užíval som si to. V hľadisku ma povzbudzovala rodina i kamaráti. Každý deň som sa mohol ísť domov vyspať, na to inokedy nemáme príležitosť. To bolo super, určite to pomohlo," priznal Pištej.
Wang Jang tiež natrafil na skvele hrajúceho súpera. Joe Seyfried ako dvojka "pavúka" potvrdil svoje nasadenie. V prvých dvoch setoch prestrieľal obranu súpera. V treťom sa dostal do vedenia 8:4, ale ešte nebolo rozhodnuté, lebo Wang sa dotiahol a dokonca za stavu 12:11 mal setbal. Francúz napokon využil piaty mečbal (3:0). „Semifinále je pre mňa dobrý výsledok. V boji o finále som to však mal náročné. Súper veľmi dobre prijímal môj servis a razantnými údermi ma tlačil, nebolo jednoduché tomu čeliť," poznamenal reprezentant SR čínskeho pôvodu.
S účinkovaním svojich zverencov vyjadril spokojnosť reprezentačný tréner Peter Šereda. „Verili sme, že sa niekomu môže podariť uhrať dobré výsledky a dostať do záverečných bojov, ale išli sme do turnaja skromnejšie, ako je realita v podobe dvoch singlových semifinále a víťazstva vo štvorhre. Môžeme byť spokojní. Samozrejme, po dnešných semifinálových súbojoch sme trochu sklamaní, že sa nám nepodarilo dosiahnuť singlové finále. Verili sme, že aspoň jeden z chalanov sa tam dostane. Pred turnajom by sme určite boli s týmto výsledkom spokojní. Wang čelil súperovi, s ktorým v predchádzajúcej konfrontácii prehral. Francúz Seyfried vie hrať dobre na obranárov a náš reprezentant to mal proti nemu ťažké. Súper nerobil chyby a športovo musíme uznať, že bol lepší. Wang nemal veľa šancí. Možno, keby získal tretí set, tak by sa to mohlo zdramatizovať, ale celý čas ťahal za kratší koniec. Pištejovi som veril. Oyebode nezvykne hrávať až tak dobre ako na tomto turnaji. Je však vo vynikajúcej forme. Vyradil nasadenú jednotku, potom v semifinále aj Japonca. Hral na totálne riziko a padalo mu to na stôl. Škoda, prvého setu, kde mal Ľubo aj setbal. Talian sa po zisku prvého setu veľmi nakopol. Ľubovi však nemám čo vyčítať, lebo súper hral fantasticky," uviedol v tlačovej správe.
