Víťazná séria Detroitu skončila, viaceré tímy prišli o šancu na Pohár
Najlepším tímom ligy zostávajú naďalej hráči Oklahomy, 10. víťazstvo za sebou zaznamenali po výsledku 113:105 nad Minnesotou Timberwolves.
Autor TASR,aktualizované
New York 27. novembra (TASR) - Basketbalisti Detroitu Pistons prišli v zámorskej NBA o 13-zápasovú víťaznú sériu, v nočnom stretnutí prehrali na palubovke Bostonu Celtics 114:117. Domácich doviedol k úspechu hlavne krídelník Jaylen Brown, autor 33 bodov a 10 doskokov.
V dramatickej koncovke mal Detroit šancu duel poslať do predĺženia, ale Boston ich napokon nepustil k tejto možnosti a zobral im šancu na stanovenie nového klubového rekordu v počte víťazstiev za sebou. „Pomohlo nám, že sme strieľali za tri body so 47-percentnou úspešnosťou. Takáto štatistika vie pomôcť aj ďalším veciam. Zo stratených lôpt sme dokázali získať 20 bodov. Jasné, súper dominoval v streľbe, ale každé stretnutie je úplne odlišné. Z môjho pohľadu to nebolo teraz o exekúcii, ale o našom nastavení,“ vyjadril sa k výhre tréner Celtics Joe Mazzulla.
Najlepším tímom ligy zostávajú naďalej hráči Oklahomy, 10. víťazstvo za sebou zaznamenali po výsledku 113:105 nad Minnesotou Timberwolves. Thunder sa stali len historicky piatym tímom súťaže, ktorý odštartoval sezónu s bilanciou 18 výhier a jednej prehry. Kouč Oklahomy Mark Daigneault naznačil na pozápasovej tlačovej konferencii priestor na zlepšenie výkonov jeho tímu: „Mali sme v zápase ťažké momenty, niekedy je to o streľbe. Našli sme dobré pozície, ktoré nám však nepadli, ale to patrí k zápasu. Sú však činnosti, ktoré potrebujeme zlepšiť. Napríklad teraz sme dovolili Edwardsovi priveľa vecí. Naše obranné základy sa musia zlepšiť, z tohto duelu sa musíme poučiť.“
Erik Spoelstra sa stal historicky 17. trénerom a len tretím v rámci jedného klubu, ktorý dosiahol v NBA na métu 800 víťazstiev. Skúsený kouč doviedol Miami k triumfu 106:103 nad Milwaukee. „Najskôr som bol zmätený, myslel som si, že sme postúpili v Pohári NBA, ale vodu liali len na mňa. Ešte som to nespracoval, ale je pekné, že to vyšlo na Deň vďakyvzdania. Cítim nesmiernu vďačnosť za túto neuveriteľnú organizáciu a strávené roky v nej. Milujem to, čo robím, túto profesiu, prácu pre tento klub. Mám úžasných hráčov a realizačný tím,“ uviedol kouč Heat v pozápasovom televíznom rozhovore.
Nočné výsledky zároveň vyradili z bojov o Pohár NBA viacero družstiev.
Boston Celtics - Detroit Pistonts 117:114 (24:30, 33:28, 29:25, 31:31)
najviac bodov: Brown 33 (10 doskokov), White 27, Pritchard 16 - Cunningham 42, Duren (16 doskokov) a Harris po 12
Charlotte Hornets - New York Knicks 101:129 (31:37, 16:35, 28:26, 26:31)
najviac bodov: Miller 18, Bridges 17, Mann a Sexton po 15 - Brunson 33, Hart 22, McBride a Towns (10 doskokov) po 19
Miami Heat - Milwaukee Bucks 106:103 (29:27, 24:20, 28:30, 25:26)
najviac bodov: Herro 29, Adebayo 17 (11 doskokov), Powell, Ware a Wiggins po 11 - Rollins 26, Turner 24, Trent 15
Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34)
najviac bodov: Gilgeous-Alexander 40, Hartenstein 15, Mitchell 13 - Edwards 31, Shannon 18, Reid 12
Toronto Raptors - Indiana Pacers 97:95 (21:25, 29:24, 26:21, 21:25)
najviac bodov: Ingram 26, Barnes 24 (10 doskokov), Quickley 15 - McConnell 16, Mathurin 15, Walker 13
New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 128:133 pp (39:25, 29:28, 32:39, 22:30 - 6:11)
najviac bodov: Alvarado 24, Bey 18 (10 doskokov), Williamson 17 - Jackson 27, Wells 25, Edey 21 (15 doskokov)
Golden State Warriors - Houston Rockets 100:104 (25:22, 34:25, 17:27, 24:30)
najviac bodov: Butler 21, Richard 18, Curry a Podziemski po 14 - Sheppard 31, Sengün 16, Smith 15
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 102:115 (30:29, 24:27, 32:35, 16:24)
najviac bodov: Avdija 37, Grant 13, Sharpe 11 - Fox 37, Vassell 23, Barnes 13
Sacramento Kings - Phoenix Suns 100:112 (16:41, 29:26, 28:16, 27:29)
najviac bodov: Murray a Westbrook po 19, Monk 15 - Gillespie a Williams (16 doskokov) po 21, Booker 19
