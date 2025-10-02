< sekcia Šport
Fenerbahce porazilo Nice, Bakošova Plzeň zdolala Malmö 3:0
Fenerbahce viedlo zásluhou Kerema Aktürkoglua v 25. minúte už o dva góly.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. októbra (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom získali prvé body v novom ročníku Európskej ligy. Vo štvrtkovom zápase 2. kola ligovej fázy zvíťazili nad OGC Nice 2:1. Uspela aj česká Viktoria Plzeň pod dočasným vedením Mareka Bakoša, ktorá zdolala Malmö 3:0.
Fenerbahce viedlo zásluhou Kerema Aktürkoglua v 25. minúte už o dva góly. Pre tureckého krídelníka, ktorý prišiel do tímu na konci leta z Benficy Lisabon, to boli vôbec prvé zásahy v istanbulskom klube. Domáci sa však z pohodlného vedenia dlho netešili, v 37. minúte totiž Kevin Carlos znížil z pokutového kopu, ku ktorému viedol Škriniarov faul na Tiaga Gouveiu. Napokon si však tesné vedenie 2:1 ustrážili.
Plzeň začala pri Bakošovom debute výborne. Po polhodine hry otvoril skóre Matej Vydra a krátko na to sa v drese švédskeho tímu pobral do spŕch vylúčený Lasse Johnsen, ktorý videl druhú žltú kartu. Domáci dlho neváhali a početnú výhodu využil ešte pred zmenou strán Rafiu Durosinmi. Po prestávke sa presadil Karel Spáčil a krátko na to mohlo zápas zdramatizovať vylúčenie domáceho Merchasa Doskiho, no na skóre sa už nič nezmenilo.
Druhýkrát za sebou sa z víťazstva tešilo Lille, o triumfe 1:0 na pôde AS Rím rozhodol v 6. minúte Hakon Arnar Haraldsson. V záverečných minútach nepremenil prvú ani opakovanú penaltu domáci Arťom Dovbyk. Oba pokusy neboli platné, na tretíkrát sa postavil na biely bod Matias Soule, ale brankár Berke Özer jeho strelu zneškodnil. Stopercentná je aj portugalská Braga, ktorá zvíťazila na trávniku Celticu Glasgow 2:0. V 21. minúte sa presadil Ricardo Horta, v závere pridal poistku striedajúci Gabri Martinez.
Európska liga - 2. kolo ligovej fázy:
AS Rím - OSC Lille 0:1 (0:1)
Gól: 6. Haraldsson
FC Bologna - SC Freiburg 1:1 (1:0)
Góly: 29. Orsolini - 57. Adamu (z 11 m)
Brann Bergen - FC Utrecht 1:0 (1:0)
Gól: 41. Magnusson
Celtic Glasgow - SC Braga 0:2 (0:1)
Góly: 20. Horta, 85. Martinez
FCSB - Young Boys Bern 0:2 (0:2)
Góly: 11. a 36. Monteiro
Fenerbahce Istanbul - OGC Nice 2:1 (2:1)
Góly: 3. a 25. Aktürkoglu - 37. Kevin Carlos (z 11 m)
/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas/
Ludogorec Razgrad - Real Betis 0:2 (0:1)
Góly: 32. Lo Celso, 53. Son (vlastný)
Panathinaikos Atény - Go Ahead Eagles 1:2 (0:0)
Góly: 56. Swiderski - 75. a 83. Smit
FC Viktoria Plzeň - Malmö FF 3:0 (2:0)
Góly: 34. Vydra, 42. Durosinmi, 53. Spáčil, ČK: 58. Doski - 39. Johnsen po 2. ŽK, 90.+6 Gudjohnsen
/M. Tvrdoň (Plzeň) sedel na lavičke náhradníkov/
