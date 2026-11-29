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Víťazné ťaženie Realu ukončil Alaves, Mourinho: Moja zodpovednosť
Madridský štadión Santiaga Bernabea nebol z pohľadu hostí obľúbeným miestom, s Realom ťahali na tomto mieste sériu deviatich prehier za sebou.
Autor TASR
Madrid 28. novembra (TASR) - Víťazné ťaženie futbalistov Realu Madrid naprieč všetkých súťažami sa skončilo na čísle 10. Zverenci trénera Joseho Mourinha prišli o úspešnú sériu pred domácim publikom, v 14. kole španielskej La Ligy prehrali s Deportivom Alaves 1:2. „Bielemu baletu“ nepomohla ani výrazná prevaha v druhom polčase, prvýkrát pred svojimi divákmi tak stratil v lige všetky body.
Madridský štadión Santiaga Bernabea nebol z pohľadu hostí obľúbeným miestom, s Realom ťahali na tomto mieste sériu deviatich prehier za sebou. Deportivo však vyťažilo z minima maximum, obe strely do priestoru bránky sa skončili gólom. „Keď chcete vyhrať na takomto štadióne, proti takýmto hráčom, musíte odohrať kompletný duel po defenzívnej stránke. Je potrebné zakončovať v útoku, mať trochu šťastia a dúfať, že váš brankár bude mať svoj deň. To, že sme sa ujali vedenia, nám dodalo veľa energie do obrany. Snažili sme sa minimalizovať dopad ich skvelých hráčov, čo je ťažká úloha, ale zvládli sme ju,“ citovala Marca trénera Alavesu Quiqueho Sancheza Floresa.
Realu sa začal rúcať plán na predĺženie víťaznej série v 61. minúte, keď prehrával po góle Angela Pereza už 0:2. O osem minút neskôr dal síce Kylian Mbappe kontaktný gól, ale viac radosti už Madridčania svojim priaznivcom neurobili. „Je to moja zodpovednosť, rozhodnutia som vykonával ja. Stratili sme body, ktoré si nemôžeme dovoliť stratiť. Hrali sme proti tímu, ktorý zapratal defenzívny priestor. Keď už získal loptu, tak si ju neudržiaval, ale vyrážal do protiútokov. Hrali sme proti tímu, ktorého štýl je úplne iný v porovnaní s ostatnými, a to nemyslím ako kritiku. Chýbala nám sviežosť, musíme si to rozobrať,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii kormidelník Realu Jose Mourinho.
Koncovka duelu sa opäť nezaobišla bez kontroverzií, v 88. minúte si domáce publikum pýtalo penaltu, no namiesto toho dostal Jude Bellingham druhú žltú kartu za prifilmovanie pádu a musel ísť predčasne do sprchy. „Tento rozhodca...uvidíme, koho ďalšieho vylúči. Rád ukazuje svoju silu a je fenomén. Nechcem povedať, že sme prehrali kvôli nemu. Samozrejme, bol som nahnevaný z niektorých vecí a nepáčil sa mi výkon rozhodcu, ale prehrali sme kvôli mne,“ povedal otvorene Mourinho.
Alaves dokázal v druhom stretnutí za sebou naplno bodovať, naposledy sa mu niečo také v lige podarilo na prelome augusta a septembra. Odvtedy ťahal sériu ôsmich zápasov, v ktorom nezažil pocit víťazstva. V sobotu večer triumfoval na trávniku jedného z ašpirantov na titul v La Lige a v neúplnej tabuľke sa posunul na ôsmu pozíciu. „Táto energická skupina hráčov dostala touto výhrou ďalšiu vzpruhu. Sezónu sme začali skvelými výsledkami, získavali sme pozitívnu odozvu a potom z toho bolo ťažké obdobie, ale stále sme zostali verní tomu, čo robíme. Podarilo sa nám niečo veľké, ale nemôžeme žiť pridlho z tejto eufórie. Hráči vytvorili čary na trávniku a to im zostane v pamäti do konca života. Lenže v tejto lige sú všetky tímy v podstate vyrovnané. Musíme zostať skromní a silní po mentálnej stránke,“ vyhlásil kouč Alavesu.
Real po prehre stráca v tabuľke na vedúcu Barcelonu tri body, úradujúci šampión však má zápas k dobru.
Madridský štadión Santiaga Bernabea nebol z pohľadu hostí obľúbeným miestom, s Realom ťahali na tomto mieste sériu deviatich prehier za sebou. Deportivo však vyťažilo z minima maximum, obe strely do priestoru bránky sa skončili gólom. „Keď chcete vyhrať na takomto štadióne, proti takýmto hráčom, musíte odohrať kompletný duel po defenzívnej stránke. Je potrebné zakončovať v útoku, mať trochu šťastia a dúfať, že váš brankár bude mať svoj deň. To, že sme sa ujali vedenia, nám dodalo veľa energie do obrany. Snažili sme sa minimalizovať dopad ich skvelých hráčov, čo je ťažká úloha, ale zvládli sme ju,“ citovala Marca trénera Alavesu Quiqueho Sancheza Floresa.
Realu sa začal rúcať plán na predĺženie víťaznej série v 61. minúte, keď prehrával po góle Angela Pereza už 0:2. O osem minút neskôr dal síce Kylian Mbappe kontaktný gól, ale viac radosti už Madridčania svojim priaznivcom neurobili. „Je to moja zodpovednosť, rozhodnutia som vykonával ja. Stratili sme body, ktoré si nemôžeme dovoliť stratiť. Hrali sme proti tímu, ktorý zapratal defenzívny priestor. Keď už získal loptu, tak si ju neudržiaval, ale vyrážal do protiútokov. Hrali sme proti tímu, ktorého štýl je úplne iný v porovnaní s ostatnými, a to nemyslím ako kritiku. Chýbala nám sviežosť, musíme si to rozobrať,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii kormidelník Realu Jose Mourinho.
Koncovka duelu sa opäť nezaobišla bez kontroverzií, v 88. minúte si domáce publikum pýtalo penaltu, no namiesto toho dostal Jude Bellingham druhú žltú kartu za prifilmovanie pádu a musel ísť predčasne do sprchy. „Tento rozhodca...uvidíme, koho ďalšieho vylúči. Rád ukazuje svoju silu a je fenomén. Nechcem povedať, že sme prehrali kvôli nemu. Samozrejme, bol som nahnevaný z niektorých vecí a nepáčil sa mi výkon rozhodcu, ale prehrali sme kvôli mne,“ povedal otvorene Mourinho.
Alaves dokázal v druhom stretnutí za sebou naplno bodovať, naposledy sa mu niečo také v lige podarilo na prelome augusta a septembra. Odvtedy ťahal sériu ôsmich zápasov, v ktorom nezažil pocit víťazstva. V sobotu večer triumfoval na trávniku jedného z ašpirantov na titul v La Lige a v neúplnej tabuľke sa posunul na ôsmu pozíciu. „Táto energická skupina hráčov dostala touto výhrou ďalšiu vzpruhu. Sezónu sme začali skvelými výsledkami, získavali sme pozitívnu odozvu a potom z toho bolo ťažké obdobie, ale stále sme zostali verní tomu, čo robíme. Podarilo sa nám niečo veľké, ale nemôžeme žiť pridlho z tejto eufórie. Hráči vytvorili čary na trávniku a to im zostane v pamäti do konca života. Lenže v tejto lige sú všetky tímy v podstate vyrovnané. Musíme zostať skromní a silní po mentálnej stránke,“ vyhlásil kouč Alavesu.
Real po prehre stráca v tabuľke na vedúcu Barcelonu tri body, úradujúci šampión však má zápas k dobru.