Víťazný Kläbo sa rozhodol pre štart až vo štvrtok
Lahti 7. marca (TASR) - Víťazmi sobotného šprintu v behu na lyžiach voľným spôsobom na podujatí Svetového pohára vo fínskom Lahti sa stali Nór Johannes Kläbo a Jonna Sundlingová zo Švédska. Kläbo sa tak priblížil k celkovému titulu a i zisku malého krištáľového glóbusu za šprint. Medzi ženami vedie celkovo naďalej Američanka Jessica Digginsová a v šprinte Maja Dahlqvistová, ktoré vypadli v úvode vyraďovačky.
Kläbo vyhral kvalifikáciu, štvrťfinále, semifinále a aj finále, v ktorom pokoril krajana Larsa Heggena o 42 stotín sekundy, najlepšiu trojku doplnil Jules Chappaz z Francúzka (+1,77 s). Pre 29-ročného Kläba to bola 11. výhra v sezóne a 110. v kariére. Na čele bol od úvodu finále, nastúpil v klesaní v zhruba tretine trate a výraznejšie sa mu nikto nepriblížil. „Keď som sa vracal domov z Falunu, cítil som, že mám trochu upchatý nos a som nachladnutý. V pondelok, utorok aj stredu som bol chorý a bol som si celkom istý, že nepôjdem. Vo štvrtok som sa však zobudil a cítil som sa oveľa lepšie. Absolvoval som ľahký tréning a včera jeden doma v Trondheime. Ten bol v pohode, a tak som včera večer chytil posledné lietadlo a dorazil sem,“ povedal Kläbo.
Sundlingová taktiež triumfovala v kvalifikácii, vo štvrťfinále ju prekonala Nórka Kristine Stavaas Skistadová, no semifinále a finále už 31-ročná Švédka zvládla. Na rozdiel od Kläba nastúpila hneď od začiatku a vybudovala si náskok pred krajankami Linnou Svahnovou a Johannou Hagströmovou. Sily jej nakoniec vystačili až do konca, aj keď Svahnovú predstihla len o 17 stotín sekundy. Tesný boj o tretie miesto zvládla lepšie Nemka Coletta Rydzeková (+0,84 s). „Je pekné byť späť. Mala som na trati veľmi dobrý deň. Podmienky boli náročné, aj keď sa zdalo že je pekne, ale podložka je dosť zľadovatená. Som veľmi motivovaná, pretože teraz je moje obľúbená časť sezóny,“ povedala Sundlingová pre akreditované médiá.
Výsledky - šprint voľne v Lahti
muži:
1. Johannes Kläbo 2:49,84 Min, 2. Lars Heggen (obaja Nór.) +0,42 s, 3. Jules Chappaz (Fr.) +1,77, 4. Janik Riebli (Švaj.) +1,84, 5. Filip Skari (Nór.) +2,33, 6. Valerio Grond (Švaj.) +5,27, 7. Even Northug (Nór.), 8. Benjamin Moser (Rak.), 9. Gus Schumacher (USA), 10. Mathias Holbaek (Nór.)
Celkové poradie (po 21 z 27 pretekov):
1. Kläbo 1896 b, 2. Harald Östberg Amundsen (Nór.) 1328, 3. Federico Pellegrino (Tal.) 1064, 4. Heggen 1063, 5. Mattis Stenshagen (Nór.) 1008, 6. Schumacher (USA) 897
Poradie v šprintoch (9 z 11):
1. Kläbo 760 b, 2. Heggen 552, 3. Oskar Opstad Vike (Nór.) 460, 4. Pellegrino 454, 5. Northug 432, 6. Chappaz 407
ženy:
1. Jonna Sundlingová (Švéd.) 3:07,00 min, 2. Linn Svahnová (obe Švéd.) +0,17 s, 3. Coletta Rydzeková (Nem.) +0,84, 4. Johanna Hagströmová +0,86, 5. Moa Ilarová (obe Švéd.) +1,60, 6. Mathilde Myhrvoldová +5,20, 7. Julie Myhreová (obe Nór.), 8. Nadja Kälinová (Švaj.), 9. Iris de Martin Pinter (Tal.), 10. Jasmin Kähäräová (Fín.)
Celkové poradie SP (21 z 27):
1. Jessica Digginsová (USA) 1808 b, 2. Ilarová 1562, 3. Maja Dahlqvistová (Švéd.) 1285, 4. Heidi Wengová (Nór.) 898, 5. Nadine Fähndrichová (Švaj.) 858, 6. Sundlingová 857
Poradie v šprintoch (9 z 11):
1. Dahlqvistová (Švéd.) 660 b, 2. Hagströmová (Švéd.) 615; 3. Fähndrichová 610, 4. Rydzeková 539, 5. Sundlingová 531, 6. Svahnová 525
