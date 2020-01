Víťazný návrat McGregora na UFC 246 trval iba 40 sekúnd

UFC 246 v Las Vegas:



welterová váha - Conor McGregor (Ír.) - Donald Cerrone (USA) TKO (údery, 1. kolo, 0:40 min)

Las Vegas 19. januára (TASR) - Írsky bojovník Conor McGregor sa do zápasového diania vrátil víťazne. Na galavečere miešaných bojových umení UFC 246 v T-Mobile Arene v Las Vegas zdolal v stretnutí welterovej hmotnostnej kategórie technickým knokautom už po 40 sekundách Američana Donalda Cerroneho.Tridsaťjedenročný McGregor vstúpil do klietky po pätnásťmesačnej prestávke - prvýkrát od prehry s Rusom Chabibom Nurmagomedovom v októbri 2018. Počas pauzy si odpykal dištanc za pozápasovú šarvátku a mal viacero problémov so zákonom, no pred duelom s americkým veteránom ukázal pokornejší prístup. Odrazilo sa to aj na jeho výkone, keď súpera štyrikrát zasiahol ramenom, pridal vysoký kop ľavačkou a súboj bleskovo ukončil údermi na zemi.vyhlásil v pozápasovom interview Ír, ktorý by sa mohol najbližšie predstaviť už v marci. Otázne však je, či zostane vo welterovej, alebo sa vráti do ľahkej divízie, kde je stále šampión jeho premožiteľ Nurmagomedov.