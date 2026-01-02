< sekcia Šport
Víťazný vstup Argentíny, v A-skupine United Cupu zdolala Španielsko
O úvodný bod sa postaral Sebastian Baez.
Autor TASR
Perth 2. januára (TASR) - Argentínskym tenistom vyšiel vstup do United Cupu. Na turnaji miešaných družstiev v Austrálii vyhrali svoj úvodný zápas, keď v piatkovom dueli A-skupiny v Perthe viedli už po dvojhrách nad Španielskom 2:0. O úvodný bod sa postaral Sebastian Baez, ktorý si v RAC Arene poradil s Jaume Munarom v dvoch setoch 6:4, 6:4, následne pridala ďalší Solana Sierrová po víťazstve nad Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:4, 5:7 a 6:0. Argentínčania tak mali isté víťazstvo už pred štvorhrou.
United Cup
A-skupina (Perth):
Španielsko - Argentína 0:2 po dvojhrách
Jaume Munar - Sebastian Baez 4:6, 4:6
Jessica Bouzasová Maneirová - Solana Sierrová 4:6, 7:5, 0:6
