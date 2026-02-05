< sekcia Šport
Víťazný vstup Slovákov, v Trenčíne deklasovali Francúzsko 10:1
Trenčín 5. februára (TASR)
Trenčín 5. februára (TASR) - Slovenskí florbalisti víťazne vstúpili do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere (4.-13. decembra 2026). Na turnaji v Trenčíne deklasovali vo štvrtok Francúzsko 10:1. Gólom a tromi asistenciami prispel k vysokému víťazstvu Peter Nehila, Samuel Kopejtko mal bilanciu 2+1 a Ronald Gašparík 1+2.
Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa v E-skupine stretnú ešte s Rakúskom (v piatok o 19.00 h) a Poľskom (v sobotu o 19.00), v nedeľu ich čaká duel o konečné umiestnenie na turnaji. V druhej trenčianskej D-skupine účinkujú Švédsko, Dánsko, Island a Lichtenštajnsko. Na svetový šampionát postúpia víťazi oboch skupín a úspešnejší zo súboja medzi tímami na druhých miestach. Okrem toho si víťazi skupín, ktorí budú mať už istý postup, zahrajú medzi sebou finále turnaja.
kvalifikácia o postup na MS 2026
E-skupina:
Francúzsko - SLOVENSKO 1:10 (0:2, 0:6, 1:2)
Góly: 46. L. Bacciarini - 29. a 55. Kopejtko, 4. Miške, 9. Mirt, 26. Nehila, 30. Gašparík, 31. Jakubec, 36. Batkovič, 40. Haša, 48. Košarišťan, 287 divákov.
ďalší výsledok:
hlasy po zápase /zdroj: szfb.sk/:
Radomír Mrázek, tréner SR: „Bola to očakávaná výhra, no treba vyzdvihnúť perfektný výkon Francúzov. Mali výborne organizovanú obranu, hráči dobrí na lopte, nerobili v hre zbytočnosti a vydržali fyzicky celý zápas. Bol to typický prvý zápas, ktorý „slabšie“ tímy väčšinou zvládnu. Súper ma teda príjemne prekvapil a my sme zahrali solídne. Chlapci zápas zvládli, no v ďalších súbojoch budeme potrebovať lepšiu streleckú kvalitu. Musíme byť proste viac nebezpeční.“
Šimon Hatala, najlepší hráč SR: „Cieľom bolo naše víťazstvo a to sme splnili. Prvýkrát sme hrali v tomto zložení, čiže bola zostava oproti predošlým zrazom trochu premiešaná. Chvíľku trvalo, pokiaľ sme si sadli, no potom sme kontrolovali hru a zvíťazili.“
Poľsko - Rakúsko 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
