Víťazom 12. etapy na Giro je Segaert, v ružovom zostal Eulalio
Deň po náročnej kopcovitej etape bola na pláne typická tranzitná trasa s dvomi najpravdepodobnejšími scenármi. Očakával sa zredukovaný šprint, ale rovnako aj triumf z úniku.
Autor TASR,aktualizované
Novi Ligure 21. mája (TASR) - Belgický cyklista Alec Segaert ovládol štvrtkovú zvlnenú 12. etapu pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Bahrajn-Victorious na 175 km dlhej trase z Imperie do Novi Ligure znemožnil viacerým tímom snahu o záverečný šprint a útokom v závere si pripísal životné víťazstvo. Druhý finišoval jeho krajan Toon Aerts a tretie miesto obsadil Guillermo Thomas Silva. V ružovom drese pre lídra celkového poradia zostal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious. Po úspešnom útoku na prémiu získal šesť bonifikačných sekúnd a pred najväčším favoritom Jonasom Vingegaardom vedie priebežne o 33 sekúnd. Tím Lukáša Kubiša Unibet Rose Rockets finišoval pokope so stratou 11:57 minúty, pričom slovenský jazdec obsadil 139. miesto.
Etapa mala parametre, ktoré mohli vyhovovať Slovákovi Lukášovi Kubišovi. V prvej šestici v úniku však vydržal len chvíľu. Vedúca skupina sa niekoľkokrát premiešala a napokon si udržiavala náskok pod hranicou dvoch minút až do prvého výraznejšieho kopca. Na stúpaní Colle Giovo prebral taktovku tím Movistar podobne ako v 4. etape, kde napokon finišoval Orluis Aular na 2. mieste. Ich cieľ striasť hlavných adeptov na šprint im vychádzal a ich tempu nestíhali Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) a ani Kubišov kolega Dylan Groenewegen. Celá zostava tímu Unibet Rose Rockets sa stiahla k Holanďanovi a snažila sa ho potiahnuť so sebou. Tesne pred druhým stúpaním Bric Berton sa do balíka vrátili favoriti Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a Jonathan Milan (Lidl-Trek). Obaja si siahli na dno síl a napokon prešli kopec s približne minútovým mankom. To sa im nepodarilo stiahnuť ani po tom, čo sa snažili vo dvojici vrátiť späť.
Vo vedúcej skupine bola v dobrej pozícii okrem Movistaru s Aularom aj stajňa NSN s dvojicou Ethan Vernon a Corbin Strong. Približne 20 kilometrov pred finišom sa už naozaj očakával šprint, no bez najväčších favoritov. Šancu tak mohli dostať aj jazdci, ktorí by sa inak v podobnom dojazde nepresadili. Smolu mal v tomto ohľade Brit Ben Turner z Ineosu, ktorý dostal defekt a musel tiež dobiehať, čo sa mu napokon aj podarilo. Eulalio medzitým úspešne zaútočil na prémii. V závere sa k útoku na krátkom kopci odhodlal Milanov kolega Giulio Ciccone. Na ten dokázal pelotón ešte odpovedať, no 3 kilometre pred koncom v predposlednej zákrute zaútočil belgický špecialista na časovky Segaert a pridal k ružovému dresu ďalší triumf pre svojho zamestnávateľa.
Dvadsaťtriročný Belgičan presne vedel, čo chce vo štvrtkovej etape spraviť. „Je to úžasné. Obliekol som si ružový dres už aj na pretekoch do 23 rokov, no toto je moje prvé “dospelácke“ Giro. Už včera večer som sa rozhodol, že to bude to správne miesto na útok. Stále som mal v mysli, že práve v tomto mieste sa bude dať nastúpiť. S vývojom pretekov som bol spokojný a vedel som, že ostatní už budú unavení. Odpútal som sa a nechal som tam všetko. Časovka ma sklamala a to ma namotivovalo, aby som sa do toho oprel práve dnes ,“ povedal v cieli trojnásobný majster Európy v časovke do 23 rokov.
Výsledky 12. etapy Giro d´Italia (Imperia - Novi Ligure - 175 km):
1. Alec Segaert (Belg./Bahrajn-Victorious) 3:53:00 h, 2. Toon Aerts (Bel./Lotto Intermarche), 3. Guillermo Thomas Silva (Urug./XDS Astana), 4. Ethan Vernon (V. Brit./NSN), 5. Jasper Stuyven (Belg./Soudal Quick-Step), 6. Orluis Aular (Ven./Movistar), 7. Madis Mikhels (Est./EF Education), 8. Jhonatan Narvaez (Ekv./SAE Team Emirates), 9. Edoardo Zambanini (Tal./Bahrajn-Victorious), 10. Sakarias Koller Löland (Nór./Uno-X) všetci +3 s, ..., 139. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) +11:57 min
Celkové poradie po 12. etape:
1. Afonso Eulalio (Portug./Bahrain Victorious) 48:10:38 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma) +33 s, 3. Thymen Arensman (Hol./Netcompany Ineos) +2:03 min, 4. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +2:30, 5. Ben O'Connor (Austr./Team Jayco AlUla) +2:50, 6. Jai Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:12, 7. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling Team) +3:34, 8. Derek Gee-West (Kan./ Lidl-Trek) +3:40, 9. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:42, 10. Chris Harper (Aus./Pinarello Q36.5) +4:15, ..., 139. KUBIŠ +2:30:11 h
