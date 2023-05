Víťazom 17. etapy Gira sa stal Talian Dainese z tímu DMS

výsledky 17. etapy (Pergine Valsugana - Caorle, 195 km):







1. Alberto Dainese (Tal./DMS) 04:26:08, 2. Jonathan Milan (Tal./Bahrain Victorious) , 3. Michael Mathews (Aus./ Jayco Alula), 4. Bonifazio Niccolo (Tal./Intermarché), 5. Consonni Simone (Tal./Cofidis), 6. Gaviria Fernando (Kol./Movistar team), 7. Pasqualon Andrea (Tal./ Bahrain Victorious), 8. Alex Kirsch (Hol./ Trek-Segafredo), 9. Stefano Oldani (Tal./ Alpecin-Deceuninck), 10. Pascal Ackermann (Nem./UAE Team Emirates) všetci rovnaký čas ako víťaz







celkové poradie:



1. Thomas (VB./ INEOS Grenadiers) 71:58:43, 2. Almeida (Por./ UAE Team Emirates) + 18, 3. Roglič (Slo./Jumbo-Visma) +29, 4. Caruso (Tal./Bahrain Victorious) + 2:50 min, 5. Dunbar (Ír./ Jayco Alula) + 03:03, 6. Kämna (Nem./BORA-hansgrohe) + 03:20, 7. Armirail (Fra./Groupama-FDJ) +3:22, 8. Leknessund (Nór./Team DSM) +3:30, 9. Arensman +4:09, 10. Laurens De Plus (Bel./Ineos Grenadiers) +4:32

Pergine Valsugana 24. mája (TASR) - Taliansky cyklista Alberto Dainese (DMS) triumfoval v 17. etape Giro d Italia. Druhý skončil v hromadnom špurte jeho krajan Jonathan Milan (Bahrain Victorious) a tretí prišiel do cieľa Austrálčan Michael Matthews (Jayco Alula).Horskými etapami nabitý tretí týždeň pretekov v stredu vystriedala rovinatá 17. etapa. V jej úvode boli v popredí tímy Trek a Alpecin. Tón udávali aj šprintéri Movistaru s Fernandom Gaviriom a Astany s lúčiacim sa Markom Cavendishom. Prekvapiť mohli ešte aj šprintéri z DSM či Intermarché. Únik dňa napokon vytvorili Senne Leysen z Alpecina, Thomas Champion z Cofidisa, Diego Sevilla z EOLA a Charlie Quarterman z Corratecu.Zisk dvanástich bodov, a teda víťazstvo na šprintérskej prémii v Rosé, slávil Diego Sevilla z EOLO-Komety. Osem bodov za druhé miesto patrilo Thomasovi Championovi a tretí dorazil Charlie Quarterman. Šprintérsku prémiu v Lido di Jesolo vyhral Quarterman. Druhý dorazil Champion a tretí Sevilla. Trojlístok lídrov získal bonifikačné body od troch do jednej sekundy.Leysen, ktorý si šetril sily skúsil odísť svojim kolegom z úniku. Sevilla a Quarterman sa nachádzali medzi pelotónom a vedúcim Leysenom, ktorý predbehol pelotón o 50 sekúnd, osem kilometrov pred cieľom však už stratil rýchlosť. Presne päť kilometrov do konca ho dostihol pelotón a rozhodovalo sa v záverečnom špurte, v ktorom mal najviac síl Dainese.citoval Dainesovo vyjadrenie portál cycling-info.sk.