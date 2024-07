Víťazom 9. etapy sa stal Francúz Turgis

Troyes 7. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Anthony Turgis z tímu TotalEnergies sa stal víťazom nedeľnej 9. etapy 111. ročníka Tour de France so štartom i cieľom v Troyes a dĺžkou 199 km. V špurte osemčlennej skupiny zdolal druhého Brita Thomasa Pidcocka (Ineos Grenadiers) a tretieho Kanaďana Dereka Geeho (Izrael - Premier Tech). V boji o celkové prvenstvo zmena nenastala, žltý dres má naďalej v držaní Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates).



Turgis si pripísal siedmy profesionálny triumf v kariére, no prvý na Grand Tours. Pogačar prišiel do cieľa v skupine hlavných favoritov na 44. mieste s mankom 1:46 min a naďalej má náskok 33 sekúnd na druhého Belgičana Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step) a 1:15 min na tretieho Dána Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike).



Etapa profilovo vyhovovala klasikárom, na trati boli štyri horské prémie najnižšej štvrtej kategórie. Kľúčovým elementom však bolo 14 úsekov po štrku. Riziko defektu bolo vysoké a tímy s jazdcami bojujúcimi o celkové prvenstvo mali záujem držať sa čo najbližšie čela pretekov. Išlo sa rýchlo a jazdcom s čiastkovými záujmami sa ťažko dostávalo do úniku. Napokon sa však odpojilo približne desať cyklistov pred nájazdom na prvý štrkový úsek, ktorý sa nachádzal tesne pred prvou horskou prémiou. Na Côte de Bergéres 51,5 km po štarte bol prvý Belgičan Gianni Vermeersch z Alpecinu. Štrkové úseky zvládali dobre aj jazdci Movistaru, druhou horskou prémiou na Cote de Baroville prešiel na čele Alex Aranburu práve z tejto stajne pred krajanom a tímovým kolegom Javierom Romom. Do problémov sa v stúpaní na štrku dostal štvrtý muž celkového poradia Primož Roglič, Slovinec z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe sa však vrátil do skupiny favoritov na následnom rovinatom úseku.



Jediná šprintérska prémia prišla na trati na méte 83,5 km, na prvej pozícii ňou prešiel Turgis. Tretiu vrchársku prémiu 91 km pred cieľom pre seba získal Andrej Lucenko z Astany, pelotón strácal na čelo v tom čase menej ako minútu. Do stúpania na poslednú vrchársku prémiu Côte de Chacenay 77 km pred cieľom si odložil svoj útok druhý muž celkového Belgičan Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Pogačar však jeho odstup zlikvidoval a opäť upokojil tempo. To využila skupina jazdcov, v ktorej boli aj muž v zelenom drese Eritrejčan Biniam Girmay (Intermarché–Wanty), či úradujúci majster sveta Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck), k vedúcej osmičke sa však dostať nedokázala.



Dvadsať kilometrov pred cieľom zaútočil Pogačar a pokúsil sa získať nejaké sekundy na hlavných rivalov, no tím Visma Lease a Bike bol v pohotovosti a Slovinca zachytil nielen Vingegaard, ale aj jeho tímový kolega Američan Matteo Jorgenson. Vpredu zaútočil Belgičan Jesper Stuyven (Lidl - Trek) zhruba 11 km pred cieľovou líniou a išiel si osamotene po prvenstvo, kilometer pred záverom ho však súperi dostihli. V špurte mal napokon najviac síl Turgis a pre svoj tím zabezpečil prvý triumf po siedmich rokoch.