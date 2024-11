Víťazom ankety Atlét roka 2024 sa premiérovo stala Gajanová

Atlét roka 2024 – výsledky:



hlavná kategória:



1. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, stredné trate) 736 bodov



2. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, šprinty a prekážky) 654



3. Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 483



4. Dominik Černý (ŠK Dukla B. Bystrica, chôdza) 430



5. Peter Fraňo (Dukla, trailové behy) 324



6. Hana Burzalová (Dukla, chôdza) 309



7. Mária Katerinka Czaková (Dukla, chôdza) 268



8. Daniela Ledecká (ŠOG, 400 m a 400 m prek.) 252



9. Tomáš Veszelka (Dukla, trojskok) 164



10. Stanislava Škvarková (Dukla, prekážky) 117







mládež:



1. Laura Frličková (Martin, prekážky a šprinty) 218



2. Rebecca Slezáková (AC Malacky, prekážky, šprinty, viacboj) 104



3. Petra Kusá (Martin, chôdza) 78







tréner:



1. Louis Heyer (stredné trate) 179



2. Katarína Adlerová (šprinty a prekážky) 135



3. Roman Benčík (chôdza) 45







tréner mládeže:



1. Luboš Komárek (prekážky a šprinty) 202



2. Petr Filip (šprinty a prekážky) 94



3. Pavol Zemko (chôdza) 60







prekvapenie / objav roka:



1. Laura Frličková (Martin, prekážky a šprinty) 203



2. Filip Jančík (Slávia STU Bratislava, dlhé behy) 87



3. Tomáš Veszelka (Dukla, trojskok) 30







veterán:



1. Miroslav Bajner (AC Stavbár Nitra, žrď) 167



2. Ľubomír Hrčka (AK Run for Fun Bratislava-Petržalka) 92



3. Jarmila Longauerová (TJ Veterán klub Banská Bystrica, vrhačské disciplíny) 57



Bratislava 7. novembra (TASR) - Ocenenie Atlét roka získala po prvýkrát v kariére Gabriela Gajanová. Minuloročná víťazka Viktória Forsterová obsadila v 32. ročníku ankety Slovenského atletického zväzu (SAZ) 2. miesto, tretiu pozíciu pridelili hlasujúci Jánovi Volkovi.Dvadsaťpäťročná Gajanová dokázala v sezóne po 37 rokoch zlepšiť slovenský rekord na 800 m a to na úroveň 1:58,22 min. Podarilo sa jej to navyše na vrchole sezóny na olympiáde v Paríži v semifinále. Celkovo si pod piatimi kruhmi pripísala 11. miesto. Pod hranicu dvoch minút sa dostala šesťkrát v sezóne. Zažiarila aj na ME v Ríme, kde vybojovala striebornú medailu. Štyrikrát ju pozvali na preteky najprestížnejšieho atletického seriálu Diamantovej ligy, na zlatom mítingu v Turku si dokázala pripísať prvenstvo.Gajanová nadviazala na Luciu Hrivnák-Klocovú, ktorá dokázala z bežkýň na stredných tratiach získať ocenenie Atlét roka naposledy a bolo to taktiež v olympijskom roku 2012." povedala Gajanová novinárom pred slávnostným galavečerom.Trénerom roka sa stal kouč Gajanovej Louis Heyer, ktorý prezradil, že si najviac u svojej zverenkyne cení triumf na mítingu druhej najprestížnejšej kategórie v Turku. "vysvetlil švajčiarsky kouč.V budúcej sezóne majú atléti tri vrcholné podujatia. Gajanová informovala, že s účasťou na ešte pre pandémiu odložených halových MS v Číne nepočíta, no pokúsi sa zvládnuť kombináciu halových ME v holandskom Apeldoorne a svetového šampionátu pod holým nebom. "prezradila rodáčka z Liptovského Mikuláša.Forsterová neobhájila prvenstvo v ankete, no dokázala sa ako iba jedna z dvoch atlétok dostať na olympiádu. Na ME v Ríme postúpila na 100 m prek. do finále, v ktorom obsadila 8. priečku.Atlét roka v rokoch 2017, 2019 a 2022 Volko sa do Paríža nedostal. Na halových MS v Glasgowe však postúpil do semifinále a obsadil celkovo 13. miesto na 60 m. Do semifinále sa dostal na stovke aj na európskom šampionáte. Pozvali ho raz aj na míting Diamantovej ligy, v Dauhe bežal dvojstovku. "povedal Volko, ktorého ako Bratislavčana aktuálne trápi zhoršenie tréningových možností v hlavnom meste, keďže atléti prišli o halu Elán.Frličková získala najvyššie ocenenie v kategórii mládeže, najmä vďaka tomu, že sa stala prvým reprezentantom Slovenska so zlatou medailou z ME do 18 rokov. V behu na 100 m prek. navyše triumfovala na domácej pôde v Banskej Bystrici. V rozbehu navyše časom 12,86 s predviedla najlepší európsky výkon histórie. "" zaspomínala si zverenkyňa Luboša Komárka, ktorý získal ocenenie tréner roka v kategórii mládeže.Frličková si prevzala aj cenu za prekvapenie / objav roka. Za najlepšieho veterána sezóny vyhlásili Miroslava Bajnera. Do Siene slávy slovenskej atletiky uviedli Hrivnák Klocovú, jej trénera Pavla Slouku a Gabrielu Sedlákovú.