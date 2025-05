Víťazom ankety Lyžiar roka 2025 sa stal Samuel Jaroš

Lyžiar roka 2025 - výsledky:



1. Samuel Jaroš (snoubording), 2. Andreas Žampa (alpské lyžovanie), 3. Hektor Kapustík (skoky na lyžiach)







Paralyžiarka roka 2025 - Alexandra Rexová, navádzačka Sophia Polák



Liptovská Silenica 30. mája (TASR) - Víťazom ankety Lyžiar roka 2025 sa na základe výsledkov Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) stal 23-ročný snoubordista Samuel Jaroš. Druhé miesto obsadil alpský lyžiar Andreas Žampa, tretí bol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Ocenenie pre Paralyžiarku roka získala Alexandra Rexová spolu so svojou navádzačkou Sophiou Polák.Jarošove maximum v rámci Svetového pohára (SP) bolo 12. miesto v Klagenfurte v disciplíne Big Air, trikrát sa umiestnil do 30. priečky na svetovom šampionáte obsadil 28. pozíciu. Žampa si vylepšil svoj najlepší výsledok v SP, v obrovskom slalome v talianskej Alta Badii ho klasifikovali na 18. mieste. Kapustík vytvoril nový slovenský rekord, v tréningu na preteky SP na mamuťom mostíku v Planici dosiahol výkon 202 metrov.Rexová získala na majstrovstvách sveta v paraalpskom lyžovaní v Maribore bronz v slalome, v celkovej klasifikácii SP obsadila tretiu pozíciu v slalome, obrovskom slalome a zjazde. ZSL ocenil aj ďalšie hodnotné výsledky reprezentantov Slovenska na medzinárodných podujatiach.Za celoživotný prínos a jubileá ocenili - Petra Žáka (technický delegát a funkcionár), Silviu Smerekovú (organizátorka Interkritéria Vrátna), Emericha Marčeka (bývalý predseda LK KAL Jasná) a Veľkú cenu Slovenska (najstaršie medzinárodné lyžiarske preteky na Slovensku). Ocenenie za dlhoročnú reprezentáciu Slovenska získali skokan na lyžiach Martin Švagerko, jediný slovenský víťaz podujatia Svetového pohára, alpskí lyžiari v kategórii Masters Jozef Horský a Jozef Dibdiak, ktorí pravidelne reprezentujú Slovensko na medzinárodných podujatiach a patria medzi legendy tejto kategórie.Špeciálne čestné tituly si prevzali aj tréneri, rozhodcovia a inštruktori, ktorí sa dlhodobo venujú rozvoju slovenského lyžovania a snoubordingu. Miloš Bíreš bol ocenený za dlhoročnú rozhodcovskú prácu v bežeckom lyžovaní, Martin Kupčo ml. za rozhodcovskú činnosť v zjazdovom lyžovaní, Ivan Iľanovský za úspešné vedenie reprezentácie Slovenska a ako bývalý tréner Petry Vlhovej a Petr Knapp za úspechy snoubordcrossového tímu. Demo tím Lektorského zboru ZSL získal ocenenie za víťazstvo na majstrovstvách Českej republiky v synchronizovanom lyžovaní a úspechy na prestížnom kongrese IVSI 2025.Ocenenie In memoriam získali Ladislav Šándor za rozvoj lyžovania na tráve, Ján Dubovský za celoživotnú oddanosť lyžovaniu, Ján Michalko za reprezentáciu v behu na lyžiach a účasť na dvoch olympijských hrách, Matej Pampúrik za rozvoj strediska Krompachy Plejsy, Miroslav Martinák za dlhoročnú prácu v skokoch na lyžiach a Michal Molotta za prínos v oblasti vzdelávania a rozvoja lyžiarskeho športu.Ocenenie Klub Fair Play ZSL získal Peter Chudý za dlhoročné pôsobenie v duchu fair play, čestné zastupovanie Slovenska v štruktúrach Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) a propagáciu férových princípov v medzinárodnom lyžiarskom hnutí. Špeciálnu Cenu ZSL udelili organizačnému výboru Žampa Cupu za mimoriadny mediálny prínos a propagáciu zjazdového lyžovania.