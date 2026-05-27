Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
Víťazom ankety Lyžiar roka 2026 je skokan na lyžiach Kapustík

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Foto: TASR/AP

Devätnásťročný Kapustík sa postupne etabloval medzi širšiu skokanskú špičku vo Svetovom pohári.

Autor TASR
Liptovská Sielnica 27. mája (TASR) - Celkovým víťazom ankety Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Lyžiar roka 2026 sa stal skokan na lyžiach Hektor Kapustík. V kategórii Paralyžiarka roka obhájila prvenstvo trojnásobná medailistka z tohtoročných zimných paralympijských hier Alexandra Rexová.

Devätnásťročný Kapustík sa postupne etabloval medzi širšiu skokanskú špičku vo Svetovom pohári. Na mamuťom mostíku v nórskom Vikersunde stanovil letom dlhým 235,5 m nový slovenský rekord v skokoch na lyžiach. Na tomto podujatí si vytvoril aj maximum z pohľadu umiestnenia vo Svetovom pohári, ktorým je 13. priečka. V premiére na zimných olympijských hrách sa umiestnil na 21. pozícii a zo svetového šampionátu juniorov má siedme miesto.

Na druhej pozícii sa v celkovom hodnotení ankety umiestnil 32-ročný alpský lyžiar Andreas Žampa. Na ZOH 2026 obsadil v obrovskom slalome 21. miesto a vo Svetovom pohári bodoval v pretekoch v rakúskom Söldene a Schladmingu. Tretia priečka patrí 20-ročnému snoubordistovi Martinovi Józsovi, víťazovi pretekov Európskeho pohára v St. Antone. V disciplíne Big Air sa v tomto seriáli podujatí umiestnil na celkovej piatej pozícii.

Víťazkou ankety Paralyžiarky roka je 20-ročná Alexandra Rexová. Spolu s navádzačmi Matúšom Ďurišom a Sophiou Polákovou vybojovali na ZPH 2026 tri bronzové medaily (zjazd, super-G a slalom) a dvakrát sa umiestnili tesne za pódiovým umiestnením. V hodnotení Svetového pohára bola v zjazde druhá najlepšia a celkovo ju klasifikovali na štvrtej pozícii po sčítaní bodov zo všetkých disciplín.

Talentmi roka sú alpský lyžiar Oliver Tabačka, skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková a freestyle lyžiar Maxim Legnavský.

ZSL ocenil za dlhoročnú reprezentáciu Slovenska a dosiahnuté výsledky zjazdára Martina Bendika, bežca na lyžiach Petra Mlynára, akrobatickú lyžiarku Zuzanu Bernardovú Stromkovú a paraalpského lyžiara Jakuba Kraka. Čestné tituly „Vzorný tréner, inštruktor, rozhodca lyžovania a snoubordingu“ si vyslúžili Martin Legutky - dlhoročný tréner nepočujúcich lyžiarov, Vladimír Frak - medzinárodný rozhodca a technický delegát FIS v severskej kombinácii a rozhodca štýlu v skokoch na lyžiach.

Ocenenie Klub Fair play ZSL získal Special Olympics Slovakia za inklúziu na pretekoch ZSL, zapojenie športovcov s mentálnym znevýhodnením do mládežníckych podujatí a budovanie rovnosti príležitostí. Špeciálnu cenu ZSL udelili bývalej paraalpskej lyžiarke Henriete Farkašovej za mimoriadny mediálny prínos a propagáciu zjazdového lyžovania.



Lyžiar rok 2026 - výsledky:

hlavná kategória: 1. Hektor Kapustík (skoky na lyžiach), 2. Andreas Žampa (alpské lyžovanie), 3. Martin Jósza (freestyle snoubording)

paralyžiarka roka - Alexandra Rexová, navádzači Matúš Ďuriš a Sophia Poláková



špeciálne ocenenia

Klub Fair play ZSL - Special Olympics Slovakia

Čestné tituly „Vzorný tréner, inštruktor, rozhodca“ - Martin Legutky, Vladimír Frák, Demo tím lektorského zboru ZSL

Cena ZSL - Henrieta Farkašová

Talent roka - Oliver Tabačko, Kira Mária Kapustíková, Maxim Legnavský
