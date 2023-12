Víťazom ankety Zlatý pedál sa stal premiérovo Martin Svrček

Bratislava 16. decembra (TASR) - Víťazom ankety Zlatý pedál za rok 2023 sa stal Martin Svrček. Bronzový medailista z majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v kategórii do 23 rokov triumfoval premiérovo, keď sa dva predchádzajúce roky umiestnil na druhej priečke za rekordným víťazom Petrom Saganom. Ocenenie si prevzal v sobotu počas slávnostného galavečera Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).



V celkovom poradí ankety podľa hlasovania novinárskej a odbornej verejnosti Svrček predbehol Viktóriu Chladoňovú, tretie miesto patrí Nore Jenčušovej, ktorú len sekundy delili od medaily z časovky na kontinentálnom šampionáte v holandskom Emmene. Zaujímavá je však i ďalšia bilancia jej výsledkov, ktoré ju posunuli do hry o štart na olympijských hrách. Slovenky sa na nich predstavili len v roku 1996 v Atlante. V aktuálnej sezóne jej patrí až 14 výsledkov v top 10 z podujatí kalendára UCI.



Trinásť rokov priťahoval svojimi výkonmi fanúšikov k tratiam a televíznym obrazovkám Sagan a za ne si trinásťkrát prebral ocenenie Zlatý pedál. Tento rok svojím výsledkom na MS zažiaril Svrček, ktorému odborná verejnosť udelila Zlatý pedál aj v odvetví cestná cyklistika. Aktuálne jediný Slovák vo World Tour tíme má za sebou druhú sezónu medzi mužmi. Po 27 dňoch na jarných podujatiach ho na nejaký čas vyradilo z tempa zranenie, preto vynechal i štart na domácom šampionáte. Hneď po návrate do sedla prekvapil 7. miestom v jednej z etáp Okolo Alsaska a potom získal bronz na MS do 23 rokov. V Glasgowe predviedol vynikajúcu formu i športového ducha. Záver sezóny opäť sprevádzalo zranenie, a tak "vlčiu svorku" tímu Soudal Quick-Step podporoval počas Okolo Slovenska len ako fanúšik.



V horskej cyklistike cross country zapísala výraznú výsledkovú stopu Viktória Chladoňová. Na konte má viaceré triumfy i prvenstvo na Svetovom pohári juniorov v českom Zadove. O tom, že patrí medzi top 10 junioriek starého kontinentu, ukázala v shorttracku na ME. I napriek štartu z posledného radu sa postupne prepracovala dopredu a nakoniec preťala cieľovú pásku na 7. mieste.



Ocenenie najlepšieho slovenského cyklistu na dráhe získala tento rok Jenčušová. Aj keď dráha nepatrí medzi jej špecializáciu a jazdí ju len sporadicky, už viackrát z nej dokázala priniesť veľké výsledky. Na tohtoročných ME v portugalskej Anadii dosiahla štvrté miesto v bodovacích pretekoch, v olympijskom omniu obsadila 14. priečku.



Silný návrat do sedla predviedol v sezóne 2023 i najlepší cyklista odvetvia downhill Adam Rojček. Po minuloročnom výpadku z vrcholového pretekania pre zranenie ramena zbieral tento rok dobré výsledky. Po dvoch víťazných kolách v pretekoch Európskeho pohára v zjazde si na konto pripísal i celkové prvenstvo v tejto súťaži. A darilo sa mu i na domácej pôde, keď okrem majstrovského titulu bral všetky prvenstvá Slovenského pohára v zjazde.



Držiteľka ocenenia Zlatý pedál 2023 odvetvia BMX racing Dominika Maníková má za sebou rok strávený v centre UCI vo švajčiarskom Aigli. Už v úvode sezóny si na konto pripísala 2. miesto na pretekoch Európskeho pohára v belgickom Zolderi. A výborne sa jej darilo i na pokračovaní tejto súťaže v Turecku, kde k druhému miestu v 9. kole pridala o deň neskôr víťazstvo vo svojej kategórii. Na majstrovstvách sveta sa dostala až do štvrťfinále, v ktorom obsadila celkové 18. miesto.



Napriek tomu, že BMX freestyle je najmladšie odvetvie na Slovensku, jeho jazdci už prinášajú výsledky z medzinárodnej scény. Najvýraznejšie sa medzi nimi tento rok zapísal Tomáš Tohol, ktorý jazdí olympijskú disciplínu BMX park. Na majstrovstvách Európy a zároveň Európskych hrách v poľskom Krakove vybojoval 15. priečku, z majstrovstiev sveta si odniesol 43. miesto. Skvelú sezónu potvrdil i ziskom titulu majstra SR medzi elitnými jazdcami.



Vydarenú sezónu má za sebou paracyklista Jozef Metelka. Aj tento rok zbieral medailové úspechy na najvyšších podujatiach odvetvia. Počas paracyklistických MS v Glasgowe vybojoval tri cenné kovy. Dve strieborné medaily získal na dráhe (zo stíhacích pretekov na 4 km a z omnia) a bronz v individuálnej časovke v cestnej cyklistike.



Cyklokrosu tento rok kraľovala Viktória Chladoňová. Aktuálne druhá pretekárka svetového rebríčka juniorov už od minulého roka valcuje súperky na cyklokrosových tratiach. A to nielen vo svojej juniorskej kategórii. Úspechy zbiera i medzi ostrieľanými elitnými pretekárkami. Jej doterajšia sezónna bilancia je vskutku zaujímavá. Zo 14 štartov má na konte šesť víťazstiev a iba raz skončila mimo pódia. Medzi výsledkami sú určite neprehliadnuteľné bronzová medaila z ME v Pont Chateau a 2. miesto zo Svetového pohára juniorov v Troyes.



Niekoľkonásobný majster Slovenska v cyklotriale Samuel Hlavatý sa aj tento rok prepracoval medzi šesticu najlepších elitných trialistov sveta v celkovom poradí. Na domácej pôde obhájil národný majstrovský titul a na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v septembri v Poprade, vybojoval 9. priečku. V top 10 skončil i na majstrovstvách sveta v škótskom Glasgowe a ďalších pretekoch Svetového pohára.



Dvojica sálových cyklistiek Eszter Kulichová a Dóra Rákoczová sa už udomácnila medzi svetovými profesionálmi. V uplynulej sezóne vybojovala 6. miesto na MS v Glasgowe a 2. priečku na Európskom pohári v Prahe. Cenné sú i dva zlaté kovy z majstrovstiev SR a Maďarska.



Ocenenie v kategórii Talent roka získala Sofia Ungerová, ktorá patrí k veľkým talentom novej generácie slovenského cyklokrosu. V sezóne má za sebou 16 štartov na medzinárodných podujatiach UCI a výbornú bilanciu výsledkov - 11 pódií, vrátane víťazstva, dopĺňa skvelé 6. miesto z ME.



Prvenstvo v ankete Zlatý pedál v odvetví masters si za rok 2023 odnáša Pavel Havrila. Ceny za celoživotný prínos k cyklistike získali Anton Novosad a Ľudovít Lučanič.