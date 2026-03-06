Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Víťazom CEWL sa stala Ostrava, Ružomberok tretí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vo finále zdolala Hradec Králové 86:74 (36:37).

Autor TASR
Ružomberok 6. marca (TASR) - Basketbalistky tímu MBK Ružomberok obsadili konečnú 3. priečku v Stredoeurópskej lige (CEWL) v sezóne 2025/26. V súboji o 3. miesto na turnaji najlepších štyroch zvíťazili na domácej palubovke v slovenskom súboji nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 82:70 (46:34).

Víťazom súťaže sa stala Ostrava. Vo finále zdolala Hradec Králové 86:74 (36:37).



Final Four CEWL v Ružomberku

o 3. miesto:

MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica 82:70 (46:34)

Najviac bodov: Jackovec 23, Kaľužná 12, Živaljevičová 10 - Chovaníková 16, McGruderová 13, Callowayová 11, 310 divákov



finále:

SBŠ Ostrava - Sokol Hradec Králové 86:74 (36:37)
.

