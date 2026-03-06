< sekcia Šport
Víťazom CEWL sa stala Ostrava, Ružomberok tretí
Vo finále zdolala Hradec Králové 86:74 (36:37).
Autor TASR
Ružomberok 6. marca (TASR) - Basketbalistky tímu MBK Ružomberok obsadili konečnú 3. priečku v Stredoeurópskej lige (CEWL) v sezóne 2025/26. V súboji o 3. miesto na turnaji najlepších štyroch zvíťazili na domácej palubovke v slovenskom súboji nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 82:70 (46:34).
Final Four CEWL v Ružomberku
o 3. miesto:
MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica 82:70 (46:34)
Najviac bodov: Jackovec 23, Kaľužná 12, Živaljevičová 10 - Chovaníková 16, McGruderová 13, Callowayová 11, 310 divákov
finále:
SBŠ Ostrava - Sokol Hradec Králové 86:74 (36:37)
