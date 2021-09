Víťazom Dukelského behu mieru sa opäť stal Poliak Drabik

Svidník 5. septembra (TASR) - Víťazom 62. ročníka Dukelského behu mieru (DBM) sa opäť po roku stal Poliak Emil Drabik. Poliaci obsadili i druhé a tretie miesto. Bežci v nedeľu absolvovali viac ako 18 kilometrov dlhú trasu od pamätníka na Dukle vo Vyšnom Komárniku do Svidníka.



"Dukelský beh mieru v sebe nesie symboliku ťažkých bojov na Duklianskom priesmyku a náročné oslobodzovanie celého kraja. Vojaci prechádzali trasu z Dukly do Svidníka dva mesiace, tí najlepší bežci ju zabehnú za hodinu. Spája ich však prekonávania samých seba na tejto náročnej trase a odhodlanie," povedala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.



Tohtoročného behu sa zúčastnilo takmer 300 bežkýň a bežcov. Celkovým víťazom sa stal Drabik, druhé miesto obsadil ďalší Poliak Pawel Krochmal a tretí skončil rovnako Poliak Miichal Talaga. V kategórii žien zvíťazila Danka Hanulová z Liptovských Sliačov, na druhom mieste sa umiestnila Katarzyna Smoliková z Poľska a tretia skončila Lucia Marošová zo Stropkova. Súčasťou podujatia boli okrem Veľkého behu zdravia aj in-line preteky, Malý beh zdravia, preteky "lezúňov", ako aj program pre deti.



"Aj tento rok si účastníci Dukelského behu mieru minútou ticha a zapálením sviece uctili pamiatku Ľubomíra Troščáka, ktorý tragicky zahynul po dobehnutí do cieľa Dukelského behu mieru 4. septembra 2016," dodala Tchirová.