Víťazom Dukelského behu mieru sa stal Poliak Drabik

Svidník 6. septembra (TASR) – Víťazom 61. ročníka Dukelského behu mieru (DBM) sa stal Poliak Emil Drabik. Bežci v nedeľu absolvovali viac ako 18 kilometrov dlhú trasu od pamätníka na Dukle vo Vyšnom Komárniku do Svidníka.



"DBM patrí medzi najstaršie behy na Slovensku a sme radi, že tradíciu od roku 1958 sme nemuseli tento rok prerušiť. Zúčastnilo sa na ňom 105 bežcov. Celkovo bolo na trati troch behov a jedných in-line pretekov 254 športovcov," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.



Celkovým víťazom sa stal Drabik, druhé miesto obsadil ďalší Poliak Jan Wydra a tretí skončil Tomáš Kopčík z Trnavy. V kategórii žien zvíťazila Mirka Polaščíková zo Stropkova, na druhom mieste sa umiestnila Kateryna Darijenková z Ukrajiny a tretia skončia Stanislava Buchalová zo Svidníka.



Na tohtoročnom behu sa podľa Tchirovej zúčastnil aj bývalý slovenský olympionik Marcel Matanin, ktorý dobehol štvrtý v celkovom poradí z Dukly do Svidníka.



Súčasťou podujatia boli okrem Veľkého behu zdravia aj Malý beh zdravia, in-line preteky, preteky "lezúňov" a program pre deti. "Nezabudlo sa ani na tragickú udalosť, ktorá sprevádzala v roku 2016 dobeh do cieľa 57. ročníka DBM. Na následky preťaženia skolaboval bežec, ktorého spomienke sa venovala minúta ticha aj na tohtoročnom DBM," dodala Tchirová.