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Víťazom kvalifikácie na VC Belgicka sa stal Antonelli
Z tretieho miesta tak odštartuje Brit George Russell na Mercedese, ktorý zaostal o 508 tisícin.
Autor TASR
Spa-Francorchamps 18. júla (TASR) - Taliansky jazdec formuly 1 Kimi Antonelli z tímu Mercedes sa stal víťazom sobotňajšej kvalifikácie na VC Belgicka. Líder celkového poradia na okruhu Spa-Francorchamps predstihol o 317 tisícin sekundy Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu Racing, tretí bol Brit Lando Norris z McLarenu s mankom +0,440, ktorého čaká v nedeľu na štarte posun o desať priečok vzad, keďže tretíkrát v sezóne vymenil pohonnú jednotku.
Z tretieho miesta tak odštartuje Brit George Russell na Mercedese, ktorý zaostal o 508 tisícin. V druhom rade mu bude spoločnosť robiť Monačan Charles Leclerc na Ferrari, ktorý zaznamenal odstup +0,532.
Antonelli venoval triumf otcovi, ktorý mal v sobotu narodeniny. „Nemáme za sebou bezchybné dni, ale dnešné preteky zmenili všetko k lepšiemu. Najmä posledné kolo bolo veľmi dobré, čisté, veľmi ma potešilo. Zajtra je však nový deň, Max bude štartovať vedľa mňa a ja sa musím pred ním udržať do zákruty číslo päť,“ cituje AFP Antonelliho.
Z tretieho miesta tak odštartuje Brit George Russell na Mercedese, ktorý zaostal o 508 tisícin. V druhom rade mu bude spoločnosť robiť Monačan Charles Leclerc na Ferrari, ktorý zaznamenal odstup +0,532.
Antonelli venoval triumf otcovi, ktorý mal v sobotu narodeniny. „Nemáme za sebou bezchybné dni, ale dnešné preteky zmenili všetko k lepšiemu. Najmä posledné kolo bolo veľmi dobré, čisté, veľmi ma potešilo. Zajtra je však nový deň, Max bude štartovať vedľa mňa a ja sa musím pred ním udržať do zákruty číslo päť,“ cituje AFP Antonelliho.
VC Belgicka - kvalifikácia:
1. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:44,361 min, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull Racing) +0,317 s, 3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,440, 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,508, 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) +0,532, 6. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,534, 7. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,655, 8. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +0,782, 9. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi) +1,267, 10. Isack Hadjar (Fr./Red Bull Racing) bez času
1. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:44,361 min, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull Racing) +0,317 s, 3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,440, 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,508, 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) +0,532, 6. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,534, 7. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,655, 8. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +0,782, 9. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi) +1,267, 10. Isack Hadjar (Fr./Red Bull Racing) bez času