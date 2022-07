Víťazom ôsmej etapy Tour de France sa stal Wout Van Aert

Výsledky 8. etapy (Dole – Lausanne, 186 km):



1. Wout Van Aert (Belg./Jumbo–Visma) 4:13:06 h, 2. Michael Matthews (Aus./BikeExchange-Jayco), 3. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates), 4. Andreas Lorentz Kron (Dán./Lotto-Soudal), 5. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-EasyPost), 6. Aleksander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe), 7. Benjamin Thomas (Fr./Cofidis), 8. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma), 9. Bob Buboles (Hol./AG2R Citroën), 10. Tom Pidcock (V. Brit./Ineos Grenadiers) všetci rovnaký čas ako víťaz, ...130. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +7:07 min





celkové poradie



1. Pogačar 28:56:16 h, 2. Vingegaard +39 s, 3. Geraint Thomas +1:14 min, 4. Adam Yates (obaja V. Brit./Ineos Grenadiers) +1:22, 5. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +1:35, 6. Romain Bardet (Fr./DSM) +1:36,...135. SAGAN +41:34





poradie bodovacej súťaže:



1. Van Aert 264 b, 2. Fabio Jakobsen (Hol./QuickStep Alpha Vinyl) 149, 3. Pogačar 128, 4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 102, 5. Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma) 97, 6. SAGAN 86





poradie vo vrchárskej súťaži:



1. Magnus Cort Nielsen (Dán./EF Education-EasyPost) 11 b, 2. Pogačar 10, 3. Vingegaard 8, 4. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 6, 5. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) 5, 6. Simon Geschke (Nem./Cofidis) 4



Lausanne 9. júla (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert zvíťazil v sobotnej 8. etape cyklistických pretekov Tour de France a dosiahol druhé etapové víťazstvo na tohtoročnej edícii pretekov. Len pár metrov pred cieľovou páskou predstihol Austrálčana Michaela Matthewsa, ktorý do špurtu vyrazil ako prvý. Najlepšiu trojku doplnil líder celkového poradia Tadej Pogačar zo Slovinska. Slovák Peter Sagan obsadil 130. miesto, pričom jeho preteky poznačil pád.Van Aert zvládol 186 kilometrov z Dole do Lausanne za 4:13:06 hodiny. Na rýchlostnej prémii bol piaty a v boji o zelený dres si tak pripísal jedenásť bodov.uviedol 27-ročný pretekár tímu Jumbo-Visma v rozhovore pre Eurosport. Okrem ôsmej etapy sa tešil aj v utorok, keď triumfoval po úniku.Cyklisti prekonali v druhej kopcovitej etape podujatia dokopy 2500 výškových metrov. Únik sa vytvoril hneď po štarte a pri jeho dobiehaní prišlo k pádu v balíku, do ktorého bol zapojený Pogačar aj Sagan. Obaja však boli schopní pokračovať, no kolízia zapríčinila niekoľko odstúpení vrátane Američana Kevina Vermaerkea (DSM).Rýchlostnú prémiu získal Fred Wright a v pelotóne sa bojovalo o štvrté miesto, Sagan sa do šprintu nezapojil. Do cieľa prišiel so stratou 7:07 minúty a v celkovej klasifikácii mu patrí priebežné 135. miesto. V dôsledku kolízie musel navyše meniť bicykel a na vedúceho Van Aerta stráca v bodovacej súťaži 178 bodov.Úvodnú horskú prémiu získal Frederik Frison, únik na nej však stratil minútu a pol. Na pohorí Cote des Rousses bol ako prvý Mattia Cattaneo. Šesťdesiatdeväť kilometrov pred cieľom zabrali Wright s Cattaneom, nechali za sebou Frisona a náskok na pelotón zvýšili o minútu.Dvojčlenný únik sa držal aj pred záverečným stúpaním do švajčiarskeho Lausanne, no nakoniec v ňom ostal iba Wright. Balík ho napokon dobehol 3,5 kilometra pred cieľom a stúpať začal ako prvý Rafal Majka z tímu SAE Emirates. Matthews vyrazil do špurtu 200 metrov pred cieľom a "zatvorený" Van Aert sa dokázal dostať z ľavej strany a Austrálčana predstihol. Ďaleko od toho nemal ani Pogačar, ktorý si okrem žltého dresu stráži aj biely pre najlepšieho pretekára do 25 rokov. Pre víťaza to bol zároveň celkovo ôsmy triumf na "Starej dáme".