Víťazom pretekov Okolo Beneluxu sa stal Talian Colbrelli

7. etapa (Namur – Geraardsbergen, 277,9 km):

1. Matej Mohorič (Slov./Bahrain Victorious) 3:50:56 h,

2. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain Victorious) +11 s,

3. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) +15,

4. Christophe Laporte (Fr./Cofidis, Solution Crédits) +22, 5. Fred Wright (V. Brit./Bahrain Victorious) rovnaký čas,

6. Danny van Poppel (Hol./Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) +24,

7. Tom Van Asbroeck (Belg./Israel Start-Up Nation),

8. Tiesj Benoot (Belg./Team DSM),

10. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) všetci rovnaký čas



Geraardsbergen 5. septembra (TASR) - Víťazom 17. ročníka cyklistických pretekov Okolo Beneluxu sa stal Talian Sonny Colbrelli z tímu Team Bahrain VictoriousZáverečnú 7. etapu, ktorá viedla z Namuru do Geraardsbergenu a merala 177,9 km, zvládol najlepšie jeho slovinský kolega Matej Mohorič, ktorý úspešne unikol prenasledovateľom. Colbrelli prišiel do cieľa na druhom mieste. Najlepší zo Slovákov Peter Sagan z Bora–hansgrohe skončil v nedeľu desiaty s 24-sekundovým odstupom na víťaza.Vo Flámsku sa v nedeľu prebojovala do čela jedenástka jazdov. Počet a zloženie skupiny v úniku však miešali mierne stúpania. Päťdesiat kilometrov pred cieľom sa na špici pohybovalo s dvadsaťsekundovým náskokom kvarteto v zložení Mohorič, Kasper Asgreen (Deceuninck–Quick-Step), Brandon McNulty (Team UAE Emirates) a Victor Campenaerts (Team Qhubeka ASSOS).V stúpaní na Muur van Geraardsbergen si pelotón poradil s únikom a vpredu bojoval iba s minimálnym náskokom osamotený Mohorič. Slovinec zo všetkých síl unikal prenasledovateľom, medzi ktorými nechýbal ani Sagan, aj na Bosbergu, odrazil všetky útoky a náskok si udržal až do cieľa.