Víťazom Slovenského dostihového derby je Gasparini s džokejom Palíkom

z výsledkov: 30. ročník Slovenského derby spoločnosti MPL (rovina Gd-3, 3-ročné kobyly a žrebce, 2400 m, 40 000 eur):

1. Gasparini, hnedák, džokej Jiří Palík, tréner Jan Demele, stajňa Tippler Group, spol. s r. o. (ČR),

2. Darling In Pink, ryšiak, jazdec Václav Janáček, tréner Luboš Urbánek, Lokotrans (ČR),

3. Hello Hola Hay, ryšiak, džokej Martin Laube, tréner Luboš Urbánek, Lokotrans (ČR),

4. Stratosferic, hnedka, jazdec Ricardo Sousa, tréner Marián Štangel, MPL Racing.



29. Cena Pat´s Music spoločnosti Mapei SK (rovina I. kategórie, 3-ročné a staršie kobyly, 2000 m, 8000 eur):

1. Classa, 4-r. ryška, dž. Jan Verner, tréner Václav Luka ml., Martin Bláha (ČR),

2. Zariyannka, 5-r. hnedka, dž. Radek Koplík, tréner Zdeno Koplík, Lokotrans Slovakia CZ (ČR),

3. Mo My Dream, 7-r. tmavá hnedka, jazdec Václav Janáček, tréner Jana Manová, Richard Mäder (ČR).



39. Bratislavská míľa spoločnosti Rockwool, rovina I. kategórie, 3-ročné a staršie kone, 1600 m, 8000 eur):

1. Lady Mazie, 6-r. ryška, jazdec Václav Janáček, tréner Marián Štangel, Štangel Racing,

2. Elsa, 4-r. hnedka, dž. Adam Florian, tréner Zuzana Kubovičová, KT Obal,

3. Lailaho, 4-r. hnedák, dž. Martin Laube, tréner Lukáš Urbánek, Lokotrans (ČR).



29. Zlatý pohár spoločnosti Rigips Stav, rovina I. kategórie, 4-ročné a staršie kone, 2600 m, 8000 eur):

1. Cape Crown, 4-r. hnedák, jazdec Václav Janáček, tréner Jozef Chodúr, Bormann,

2. Brilliant Star, 4-r. tmavý hnedák, dž. Martin Laube, tréner Luboš Urbánek, Lokotrans (ČR),

3. Arcturus, 6-r. hnedák, dž. Jaromír Šafář, tréner Radek Holčák, Meridian (ČR).

Bratislava 17. júla (TASR) - Víťazom 30. ročníka Slovenského derby spoločnosti MPL (rovina Gd-3, pre 3-ročné kobyly a žrebce, 2400 m, 40.000 eur) sa prekvapujúco stal kôň z českého chovu Gasparini. V sedle tohto hnedáka bol český džokej Jiří Palík. Obaja aktéri získali pre českú stajňu Tippler Group 18.000 eur.Tréner úspešného koňa je Jan Demele: "," povedal pre RTVS a džokej Jiří Palík dodal: "."Na druhom mieste skončil najväčší favorit Darling In Pink s jazdcom Václavom Janáčkom. Výbornú štvrtú priečku obsadil jeden z dvoch štartujúcich koní zo slovenského tréningu, kobylka Stratosferic v sedle s portugalským jazdcom, dvojnásobným španielskym šampiónom Ricardom Sousom. Pre stajňu MPL Racing kobylu pripravuje v Bratislave Marián Štangel.Z troch ďalších medzinárodných dostihov I. kategórie vyhrali dva domáci zástupcovia a tak na Závodisku, š. p. v Starom háji zaznela dvakrát aj slovenská štátna hymna. V 29. ročníku Zlatého pohára spoločnosti Rigips Stav (rovina I. kategórie, 4-ročné a staršie kone, 2600 m, 8000 eur) zvíťazil 4-ročný hnedák Cape Crown v sedle s českým jazdcom Václavom Janáčkom. Trénerom úspešného koňa stajne Bormann v tréningovej centrále Borský Mikuláš je Jozef Chodúr. Cape Crown tak nadviazal na svoj výborný výkon zo začiatku júna, keď vo Veľkej cene Slovenska na 2400 m skončil druhý. V 39. ročníku Bratislavskej míle spoločnosti Rockwool (rovina I. kategórie, 3-ročné a staršie kone, 1600 m, 8000 eur) triumfovala 6-ročná "ryška" Lady Mazie s jazdcom Václavom Janáčkom, trénerom je Marián Štangel zo stajne Štangel Racing.