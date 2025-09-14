Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Víťazom stovky prekvapujúco Jamajčan Seville

Jamajčan Oblique Seville reaguje na svoje víťazstvo vo finále behu na 100 metrov na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu v nedeľu 14. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Tokio 14. septembra (TASR) - Jamajský šprintér Oblique Seville sa stal nečakaným majstrom sveta v behu na 100 m. Vo finále na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu zvíťazil v osobnom rekorde 9,77 s. Striebro získal líder tohtoročných tabuliek a ďalší Jamajčan Kishane Thompson časom 9,82, na bronzovej pozícii dobehol obhajca titulu Noah Lyles z USA vo výkone sezóny 9,89.



