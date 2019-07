VÍŤAZOM TOUR BERNAL, SAGAN MÁ REKORDNÝ SIEDMY ZELENÝ DRES

výsledky 21. etapy (Rambouillet - Paríž, Elyzejské polia, 128 km):



1. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal) 3:04:08 h, 2. Dylan Groenewegen (Hol./Jumbo-Visma), 3. Niccolo Bonifazio (Tal./Total Direct Energie), 4. Maximiliano Richeze (Arg./Deceuninck-QuickStep), 5. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data), 6. André Greipel (Nem./Arkea Samsic), 7. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott), 8. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 9. Nikias Arndt (Nem./Sunweb), 10. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) všetci rovnaký čas



celkové poradie po 21. etape:



1. Egan Bernal (Kol./Ineos) 82:57:00 h, 2. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos) +1:11 min, 3. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo-Visma) +1:31, 4. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:56, 5. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) +4:04, 6. Mikel Landa (Šp./Movistar) +4:23, 7. Rigoberto Uran (Kol./EF Education First) +5:15, 8. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +5:30, 9. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +6:12, 10. Warren Barguil (Fr./Arkea-Samsic) +7:32



bodovacia súťaž:



1. SAGAN 316 b, 2. Ewan 248, 3. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-QuickStep) 224



súťaž vrchárov:



1. Romain Bardet (Fr./AG2R) 86 b, 2. Bernal 78, 3. Tim Wellens (Bel./Lotto-Soudal) 75



súťaž mladých pretekárov:



1. Bernal 82:57:00 h, 2. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +23:58 min, 3. Enric Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) +58:20



súťaž tímov:



1. Movistar (Šp.) 248:58:15 h, 2. Trek-Segafredo (USA) +47:54 min, 2. Ineos (V.Brit.) 57:52



najbojovnejší pretekár celej Tour: Alaphilippe

Prehľad víťazov etáp a držiteľov žltého dresu na 106. ročníku Tour de France:



1. etapa: Brusel - Brusel, 192 km - víťaz etapy: Mike Teunissen (Hol./Jumbo-Visma), žltý dres: Teunissen

2. etapa: Brusel - Brusel, tímová časovka na 27 km - Jumbo-Visma (Hol.), Teunissen

3. etapa: Binche - Épernay, 214 km - Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck–Quick-Step), Alaphilippe

4. etapa: Reims - Nancy, 215 km - Elia Viviani (Tal./Deceuninck–Quick-Step), Alaphilippe

5. etapa: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 169 km - Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), Alaphilippe

6. etapa: Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 km - Dylan Teuns (Belg./Bahrain-Merida), Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo)

7. etapa: Belfort - Chalon-sur-Saône, 230 km - Dylan Groenewegen (Hol./Jumbo-Visma), Ciccone

8. etapa: Mâcon - Saint-Étienne, 199 km - Thomas de Gendt (Belg./Lotto-Soudal), Alaphilippe

9. etapa: Saint-Étienne - Brioude, 170 km - Daryl Impey (JAR/Mitchelton-Scott), Alaphilippe

10. etapa: Saint-Flour - Albi, 218 km - Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), Alaphilippe

11. etapa: Albi - Toulouse, 167 km - Caleb Ewan (Aus./Lotto-Soudal), Alaphilippe

12. etapa: Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 202 km - Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott), Alaphilippe

13. etapa: Pau - Pau, individuálna časovka na 27 km - Alaphilippe, Alaphilippe

14. etapa: Tarbes - Col du Tourmalet, 117,5 km - Thibaut Pinot (Fr./FDJ), Alaphilippe

15. etapa: Limoux - Foix, 185 km - S. Yates, Alaphilippe

16. etapa: Nîmes - Nîmes, 177 km - Ewan, Alaphilippe

17. etapa: Pont du Gard - Gap, 206 km - Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott), Alaphilippe

18. etapa: Embrun - Valloire, 207 km - Nairo Quintana (Kol./Movistar), Alaphilippe

19. etapa: Saint-Jean-de-Maurienne - Col de l'Iserlan, 89 km - bez víťaza, etapu neutralizovali pre zlé počasie a zosuv pôdy, pôvodne viedla do Tignes a mala merať 126 km, Egan Bernal (Kol./Ineos)

20. etapa: Albertville - Val Thorens, 59,5 km (pôvodne 131 km) - Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida), Bernal

21. etapa: Rambouillet - Paríž Champs-Élysées, 127 km - Ewan, Bernal

Prehľad víťazov bodovacej súťaže na cyklistických pretekoch Tour de France od roku 1991:



1991 Džamolidin Abdužaparov (Uzb.)

1992 Laurent Jalabert (Fr.)

1993 Abdužaparov

1994 Abdužaparov

1995 Jalabert

1996 Erik Zabel (Nem.)

1997 Zabel

1998 Zabel

1999 Zabel

2000 Zabel

2001 Zabel

2002 Robbie McEwen (Aus.)

2003 Baden Cooke (Aus.)

2004 McEwen

2005 Thor Hushovd (Nór.)

2006 McEwen

2007 Tom Boonen (Belg.)

2008 Oscar Freire (Šp.)

2009 Hushovd

2010 Alessandro Petacchi (Tal.)

2011 Mark Cavendish (V.Brit.)

2012 Peter SAGAN (SR)

2013 SAGAN

2014 SAGAN

2015 SAGAN

2016 SAGAN

2017 Michael Matthews (Aus.)

2018 SAGAN

2019 SAGAN





Prehľad pretekárov s najväčším počtom víťazstiev v bodovacej súťaži na cyklistických pretekoch Tour de France:



7 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016, 2018, 2019

6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001

4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989

3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967

- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972

- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981

- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994

- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006

Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:



2019 Egan Bernal (Kol.)

2018 Geraint Thomas (V.Brit.)

2017 Chris Froome (V.Brit.)

2016 Froome

2015 Froome

2014 Vincenzo Nibali (Tal.)

2013 Froome

2012 Bradley Wiggins (V.Brit.)

2011 Cadel Evans (Aus.)

2010 Andy Schleck (Lux.) ***

2009 Alberto Contador (Šp.)

2008 Carlos Sastre (Šp.)

2007 Contador

2006 Oscar Pereiro (Šp.) **

2005 *

2004 *

2003 *

2002 *

2001 *

2000 *

1999 *

1998 Marco Pantani (Tal.)

1997 Jan Ullrich (Nem.)

1996 Bjarne Riis (Dán.)

1995 Miguel Indurain (Šp.)

1994 Indurain

1993 Indurain

1992 Indurain

1991 Indurain

1990 Greg LeMond (USA)

1989 LeMond

1988 Pedro Delgado (Šp.)

1987 Stephen Roche (Ír.)

1986 LeMond

1985 Bernard Hinault (Fr.)

1984 Laurent Fignon (Fr.)

1983 Fignon

1982 Hinault

1981 Hinault

1980 Joop Zoetemelk (Hol.)

1979 Hinault

1978 Hinault

1977 Bernard Thevenet (Fr.)

1976 Lucien Van Impe (Belg.)

1975 Thevenet

1974 Eddy Merckx (Belg.)

1973 Luis Ocana (Šp.)

1972 Merckx

1971 Merckx

1970 Merckx

1969 Merckx

1968 Jan Janssen (Hol.)

1967 Roger Pingeon (Fr.)

1966 Lucien Aimar (Fr.)

1965 Felice Gimondi (Tal.)

1964 Jacques Anquetil (Fr.)

1963 Anquetil

1962 Anquetil

1961 Anquetil

1960 Gastone Nencini (Tal.)

1959 Federico Bahamontes (Šp.)

1958 Charly Gaul (Lux.)

1957 Anquetil

1956 Roger Walkowiak (Fr.)

1955 Louison Bobet (Fr.)

1954 Bobet

1953 Bobet

1952 Fausto Coppi (Tal.)

1951 Hugo Koblet (Švaj.)

1950 Ferdi Kubler (Švaj.)

1949 Coppi

1948 Gino Bartali (Tal.)

1947 Jean Robic (Fr.)

1939 Sylvere Maes (Belg.)

1938 Bartali

1937 Roger Lapebie (Fr.)

1936 Sylvere Maes (Belg.)

1935 Romain Maes (Belg.)

1934 Antonin Magne (Fr.)

1933 Georges Speicher (Fr.)

1932 Andre Leducq (Fr.)

1931 Magne

1930 Leducq

1929 Maurice De Waele (Belg.)

1928 Nicolas Frantz (Lux.)

1927 Frantz

1926 Lucien Buysse (Belg.)

1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)

1924 Bottecchia

1923 Henri Pelissier (Fr.)

1922 Firmin Lambot (Belg.)

1921 Leon Scieur (Belg.)

1920 Philippe Thys (Belg.)

1919 Lambot

1914 Thys

1913 Thys

1912 Odile Defraye (Belg.)

1911 Gustave Garrigou (Fr.)

1910 Octave Lapize (Fr.)

1909 Francois Faber (Lux.)

1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)

1907 Petit-Breton

1906 Rene Pottier (Fr.)

1905 Louis Trousselier (Fr.)

1904 Henri Cornet (Fr.)

1903 Maurice Garin (Fr.)

Vizitka sedemnásobného víťaza zeleného dresu Petra Sagana



Peter Sagan získal na 106. ročníku Tour de France svoj siedmy zelený dres za víťazstvo v bodovacej súťaži v kariére a prekonal tak rekord legendárneho Nemca Erika Zabela.



vizitka:

celé meno: Peter Sagan

dátum narodenia: 26. januára 1990

miesto narodenia: Žilina

tímy:

2009 Dukla Trenčín Merida

2009 Liquigas (Tal.)

2010 Liquigas - Doimo (Tal.)

2011 - 2012 Liquigas–Cannondale (Tal.)

2013 - 2014 Cannondale (Tal.)

2015 Tinkoff - Saxo (Rus.)

2016 Tinkoff (Rus.)

2017 - 2021 Bora-Hansgrohe (Nem.)



najväčšie úspechy:

celkový počet víťazstiev v profesionálnom pelotóne: 113

3x majster sveta v pretekoch s hromadným štartom (2015 Richmond, 2016 Dauha, 2017 Bergen)

1x majster Európy v pretekoch s hromadným štartom (2016)

7x celkový víťaz bodovacej súťaže o zelený dres na TdF (2012-2016, 2018, 2019)

12x etapový víťaz na Tour de France (2012, 2013, 2016-2019)

1x víťaz súťaže o najbojovnejšieho pretekára TdF (2016)

4x etapový víťaz na Vuelta a Espaňa (2011, 2015)

celkový víťaz pretekov Okolo Poľska (2011)

celkový víťaz pretekov Okolo Sardínie (2011)

celkový víťaz pretekov Okolo Kalifornie (2015)

17x etapový víťaz na Okolo Švajčiarska (2011-2016)

17x etapový víťaz na Okolo Kalifornie (2010-2016)

3x víťaz klasiky Gent - Wevelgem (2013, 2016, 2018)

1x víťaz klasiky Paríž - Roubaix (2018)

1x víťaz klasiky Okolo Flámska (2016)

1x víťaz klasiky E3 Harelbeke (2014)

1x víťaz klasiky Brabantský šíp (2013)

1x víťaz klasiky GP Montreal (2013)

2x víťaz klasiky GP Quebec (2016, 2017)

1x koncoročný víťaz rebríčka WorldTour (2016)

6x majster Slovenska v pretekoch s hromadným štartom (2011-2015, 2018)

1x majster Slovenska v časovke (2015)

juniorský majster sveta v horskej cyklistike v disciplíne cross country (2008)

Prehľad viacnásobných celkových víťazov na cyklistických pretekoch Tour de France:



5:

Jacques Anquetil (Fr.) - 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Bernard Hinault (Fr.) - 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Miguel Indurain (Šp.) - 1991, 1992, 1993, 1994, 1995



4:

Chris Froome (V.Brit.) - 2013, 2015, 2016, 2017



3:

Philippe Thys (Belg.) - 1913, 1914, 1920

Louison Bobet (Fr.) - 1953, 1954, 1955

Greg LeMond (USA) - 1986, 1989, 1990



2:

Lucien Petit-Breton (Fr.) - 1907, 1908

Firmin Lambot (Belg.) - 1919, 1922

Ottavio Bottecchia (Tal.) - 1924, 1925

Nicolas Frantz (Lux.) - 1927, 1928

André Leducq (Fr.) - 1930, 1932

Antonin Magne (Fr.) - 1931, 1934

Sylvere Maes (Belg.) - 1936, 1939

Gino Bartali (Tal.) - 1938, 1948

Fausto Coppi (Tal.) - 1949, 1952

Bernard Thévenet (Fr.) - 1975, 1977

Laurent Fignon (Fr.) - 1983, 1984

*Alberto Contador (ŠP) - 2007, 2009



* Španiel Alberto Contador prišiel o svoje tretie víťazstvo v roku 2010 pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika.



- Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.

Profil celkového víťaza pretekov Tour de France 2019 Egana Bernala.

Dvadsaťdvaročný Kolumbijčan zo stajne Ineos vyhral najslávnejšie cyklistické preteky premiérovo v kariére.



Egan Arley Bernal Gómez (Kolumbia, 22 rokov):

narodený: 13. januára 1997 v meste Zipaquirá (Kolumbia)

rodinný stav: slobodný

výška/váha: 1,74 m/60 kg

oficiálna internetová stránka: https://eganbernal.com/

Tímy: 2016-2017 - Androni Giocattoli - Sidermec (Tal.), 2018-2023 - Ineos (predtým Sky)

najväčšie úspechy:

cestná cyklistika:

celkový počet víťazstiev v profesionálnom pelotóne: 13

celkový víťaz Tour de France 2019, celkový víťaz Okolo Švajčiarska (2019), celkový víťaz Paríž - Nice (2019), celkový víťaz Okolo Kalifornie (2018), celkový víťaz Sibiu Tour (2017), celkový víťaz Okolo Kolumbie (2018)

horská cyklistika - cross-country:

striebro na MS juniorov 2014, bronz na MS juniorov 2015



Paríž 28. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan získal svoj siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže na 106. ročníku prestížnych pretekov Tour de France a osamostatnil sa na čele historických štatistík. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe skončil v záverečnej 21. etape s cieľom v Paríži na 10. mieste, vyhral Austrálčan Caleb Ewan z Lotto-Soudal. Celkovým víťazom podujatia sa stal Kolumbijčan Egan Bernal zo stajne Ineos, na tróne nahradil svojho tímového kolegu a obhajcu trofeje Gerainta Thomasa, ktorý skončil druhý (+1:11 min). Celkovo tretí je Holanďan Steven Kruijswijk z Jumbo-Visma (+1:31 min).Sagan si okrem siedmeho zeleného dresu pripísal tento rok aj jeden etapový triumf. Dvadsaťdeväťročný pretekár ho dosiahol v 5. etape, keď vyhral v hromadnom špurte. Dokopy má na konte už 12 etapových vavrínov. V bodovacej súťaži, v ktorej víťazstvami predbehol Nemca Erika Zabela, získal dokopy 316 bodov, čo je najmenej v jeho doterajšej kariére. Druhý Ewan za ním zaostal o 68 bodov.Bernal získal okrem žltého aj biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov, kde nemal konkurenciu. Druhý Francúz David Gaudu (FDJ) za ním zaostal o vyše 23 minút. Zároveň sa stal vôbec prvým kolumbijským a juhoamerickým víťazom Tour de France a tretím najmladším víťazom v histórii. Titul v tejto štatistike drží domáci Henri Cornet, ktorý ešte v roku 1904 vyhral Tour ako devätnásťročný. Druhý v poradí je Luxemburčan Francois Faber, Tour vyhral v roku 1909 vo veku 22 rokov a 187 dní, Bernal za ním zaostal o deväť dní.Bernal získal okrem žltého aj biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov, kde nemal konkurenciu. Druhý Francúz David Gaudu (FDJ) za ním zaostal o vyše 23 minút. Bodkovaný dres pre víťaza vrchárskej súťaže si vybojoval domáci Romain Bardet (Ag2r), pre ktorého je to zadosťučinenie za nevydarený útok na popredné priečky celkového poradia. V ňom mu totiž patrí až 15. miesto. V tímovej súťaži vyhral španielsky Movistar pred Trekom-Segafredo z USA a britským Ineosom.Hrdinom tohtoročnej edície sa stal Julian Alaphilippe. Dvadsaťsedemročný Francúz zo stajne Deceuninck-QuickStep vyhral dve etapy a prekvapujúco až 14 dní nosil slávny "maillot jaune". Bernal mu ho zobral až v 19. etape a Alaphilippe nakoniec klesol na 5. miesto celkového poradia. Domáci miláčik však svojím dravým spôsobom cyklistiky, riskantnými zjazdmi, či vyčerpávajúcimi stúpaniami, pri ktorých držal krok s klasickými vrchármi, bavil tri týždne divákov a tak mu organizátori udelili titul najbojovnejšieho pretekára celej Tour. Vďaka tomu sa aj on predstavil na slávnostnom pódiu.Do cieľa napokon prišlo zo 176 štartujúcich jazdcov po troch týždňoch 155, čo je o desať viac ako vlani.Od štartu 21. etapy s tradičným dojazdom na Elyzejských poliach si pretekári v popredí s majiteľmi dresov užívali uvoľnenú jazdu smerom do Paríža. Rozdávalo sa šampanské, robili sa spoločné fotky a cyklisti družne debatovali. Bernal si zapózoval aj s ďalšími troma Kolumbijčanmi v pelotóne Nairom Quintanom (Movistar), Rigobertom Uranom (EF Education First) a Sergiom Henaom (SAE Team Emirates).Tempo sa zrýchlilo až po príchode do centra Paríža, kde na jazdcov čakalo osem okruhov na slávnom bulvári Champs Elyseés. Novinkou bol prejazd cez Louvre. K prvému úniku sa odhodlala štvorica Tom Scully (EF), Omar Fraile (Astana), Nils Politt (Kaťuša) a Jan Tratnik (Bahrain-Merida). Ich snaha sa skončila asi 13 km pred cieľom. Smolu mali Sonny Colbrelli a Michael Matthews, obaja favoriti na etapové víťazstvo mali v závere mechanické problémy a museli vynaložiť veľa síl, aby sa vrátili do pelotónu. Do posledného okruhu vošiel balík pokope, vzápätí zaútočil Greg van Avermaet, ale v úniku nevydržal ani kilometer. Všetko tak smerovalo k očakávanému hromadnému dojazdu. Ten zvládol najlepšie Caleb Ewan, ktorý si pri svojej premiére na Tour pripísal už tretí triumf.*** Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.** Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.* Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.