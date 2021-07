Ťoupalík vyhral V4 GP Czech Republic, zo Slovákov bol najlepší Chren

Brno 17. júla (TASR) - Víťazom cyklistických pretekov V4 Grand Prix Czech Republic sa v sobotu stal domáci jazdec Adam Ťoupalík (Elkov-Kasper). O triumfe rozhodol ostrým nástupom v prudkom stúpaní na Žlutý kopec v Brne. Tam ušiel zo sedemčlennej skupiny na čele a únik dotiahol až do cieľa na hrade Špilberk.



Na treťom podujatí série V4 skončili po 183 km na ďalších priečkach jeho krajania Daniel Turek (Felbermayr - Simplon Wels) a Karel Camrda (Topforex - ATT Investments).



Najlepší výsledok zo Slovákov dosiahol Martin Chren z Dukly Banská Bystrica, ktorý prišiel do cieľa na devätnástom mieste. "Do najlepšej tridsiatky sa dostali ešte Marek Čanecký a Patrik Tybor obaja z Dukly Banská Bystrica a jedného zástupcu do Top 30 dostala aj reprezentácia Slovenska. Bol ním Stanislav Béreš na 30. mieste. Žiaden zo Slovákov tak nezískal ani jeden UCI bod," informoval internetový portál cycling-info.sk.