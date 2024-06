Víťazom VC Slovenska sa stal Rex of Thunder v sedle s Michalom Demom

Výsledky medzinárodných dostihov na 45. Turf-gala:



Cena Raiffeisen Bank International - 40. Veľká cena Slovenska (rovina Graded-3, 2400 m, pre 4-ročné a staršie kone, dotácia 32.000 eur): 1. Rex of Thunder, 6-ročný hnedák, džokej a súčasne aj tréner Michal Demo, stajňa Drag Consulting (ČR), 2. Abha, 4-r. tmavá hnedka, dž. Tomáš Lukášek, tr. Ingrid Janáčková Koplíková, Statek Blata Český ráj (ČR), 3. Agreement, 5-r. ryšiak, dž. Stanislav Georgjev, tr. Pál Csontos, Intergaj II (Maď.).



Cena Raiffeisen Bank International - 40. Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, rovina Listed, 1200 m, 3-ročné a staršie kone, 20.000 eur): 1. Worth Choice, 8-r. hnedák valach, dž. David Liška, tr. Štěpánka Myšková, Vasury Kolesa (ČR), 2. Jir Sun, 7-r. hnedák valach, dž. Martin Laube, tr. Luboš Urbánek, Lokotrans (ČR), 3. Hidden Colony, 4-r. ryšiak, dž. Adam Florian, tr. Konstantin Kobzarev, DS The Sons Of Sharpour (ČR).



Cena Raiffeisen Bank International - 39. Starohájske kritérium (2000 m, 3-ročné kone, 16.000 eur): 1. Eskadra, hnedka, dž. Adam Florian, tr. Václav Luka ml., Rustikal HC s.r.o. (ČR), 2. Merino, ryšiak, džokej David Liška, tr. Grzegorz Witold Wroblewski, Kőlsche Klüngel (ČR), 3. Boulevard Blanqui, hnedák, dž. Djordje Perovič, tr. Zuzana Kubovičová, Egl.



Cena Raiffeisen Bank International - 32. Cena Arvy (rovina Listed, 3-ročné kobyly, 1800 m, 16.000 eur): 1. Vermelho, tmavá hnedka, dž. Tomáš Lukášek, tr. Ingrid Janáčková Koplíková, Jana Fialová (ČR), 2. Francis Gold, hnedka, dž. David Liška, tr. Vendula Korečková, OZ Roza, s.r.o. (ČR), 3. Nina Best, hnedka, dž. Djordje Perovič, tr. Zuzana Kubovičová, PD Kúty.



Cena Raiffeisen Bank International - 40. Cena Scottish Rifla (rovina Listed, 1800 m, 4-ročné a staršie kone, 16.000 eur): 1. Ignacius Reilly, 8-r. beluš valach, dž. David Liška, tr. Eva Záhorová, Syndikat V3J (ČR), 2. Prewitt, 4-r. hnedák valach, dž. Adam Florian, tr. Václav Luka ml., Leram (ČR), 3. Timemaster, 7-r. hnedák, dž. Tomáš Lukášek, tr. Krzysztof Ziemiański, Caramba (Poľ.).

