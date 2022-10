Víťazom Veľkej pardubickej sa stal Mr Spex s džokejom Matuským

Pardubice 9. októbra (TASR) - Víťazom 132. ročníka dostihových pretekov Veľká pardubická sa stal osemročný hnedák Mr Spex so slovenským džokejom Lukášom Matuským. Druhý skončil vlaňajší víťaz a podľa stávkových kurzov najväčší favorit hlavných prekážkových dostihov Talent, tretí dobehol Sacamir.



Matuský vyhral slávnu steeplechase druhýkrát v kariére, v roku 2020 triumfoval v sedle Hegnusa. Mr Spex, ktorý s kurzom 9:1 patril medzi favoritov, vylepšil druhé miesto z vlaňajška, keď na Veľkej pardubickej debutoval. Vtedy ho viedol jeho stály jazdec Jan Kratochvíl, ktorý tentoraz prišiel o prestížne preteky pre zranenie.



"Mr Spex je borec. Nekafral som sa mu do toho. Víťazstvo venujem mamičke a celej rodine," povedal Matuský pre Českú televíziu. Na tohtoročnej Veľkej pardubickej štartovalo 15 koní, do cieľa ich dobehlo osem. Na Veľkej Taxisovej priekope spadli Star a Impahl.