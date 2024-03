Víťazom ženského Alpsko-jadranského pohára sa stali Piešťany

Alpsko-jadranský pohár – finále:



Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica 76:48 (36:22)



zostavy a body:



Piešťany: Jamesová 21, Mandičová 10, Jurčenková 9, Herminjardová a Mitrasinovičová po 7 (Taušová 8, Kraislová a Stašová po 6, Vandlíková 2, Chovaníková, Moravčíková a Uhlíková 0)



Banská Bystrica: Bogičevičová 14, da Cruz 7, Burová 6, Pulliamová 3, Holíková 0 (Striešová 10, Brabencová 6, Užovičová 2, Podhradská 0)



TH: 13/9 – 14/11, fauly: 17 - 16, trojky: 9 - 3, rozhodovali: Ženiš, Margala, Uhrin, štvrtiny: 20:13, 16:9, 17:15, 23:11, 620 divákov.

hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Famózne, teším sa. Pre nás je to veľké víťazstvo po trochu hluchšom období. Verím, že sme sa touto výhrou naštartovali. Prvý ročník ženskej edície Alpsko-jadranského pohára patrí nám, takže fakt obrovská radosť. Pevne verím, že si to ešte užijeme.



Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: „Super, tešíme sa. Je to dôležitá výhra, po Slovenskom pohári nás to veľmi mrzelo. Mali sme po ňom trochu hluchšie obdobie, ale teším sa, že sme sa zomkli, zabojovali a teší ma, že sme ich tímovým výkonom dokázali zdolať.“



Ke'shunan Jamesová, najužitočnejšia hráčka Final Four: „Je to skvelý pocit, ale bez mojich spoluhráčok by som toto ocenenie nedostala. Podporovali ma, dôverovali mi, aby som brala dôležité úlohy. Ťažko sa mi hľadajú slová, že môžem byť v takejto pozícii, v ktorej som práve teraz. Som najužitočnejšia hráčka Final Four turnaja, vďačím za to svojim spoluhráčkam.“



Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: „V prvom rade gratulujem súperovi, že to zvládol v domácom prostredí. Mňa skôr ani nie tak mrzí zápas, ten bol pre nás v podstate takej zostave, v akej sme boli, bol veľmi náročný. Pribudlo ďalšie zranenie, čiže toto stretnutie je pre nás úplne nepodstatné. Dopadlo to tak, ako to bolo, sme teraz mínus štyri kusy, to ma viac trápi.“



Lucia Striešová, hráčka Banskej Bystrice: „Určite sme sklamané, ale myslím si, že sme robili, čo sme mohli vzhľadom na to, v akom stave momentálne naše družstvo je. Vždy sa dá viac, ale myslím si, že to začalo najskôr tým, že sme mali trochu problém na rozohrávke, kde sme trochu chaosili. Celkovo sme sa úplne nevedeli do toho zápasu dostať, potom sa chopili chyby aj v obrane. Bolo to asi teraz to, na čo sme mali.“

konečné poradie Final Four Alpsko-jadranského pohára 2023/2024:



1. Piešťanské Čajky



2. Slávia Banská Bystrica



3. ŽKK Triglav



4. KAŽL Split



Piešťany 10. marca (TASR) – Historicky prvým víťazom ženského Alpsko-jadranského pohára sa stali basketbalistky Piešťanských Čajok. V slovenskom finále Final Four turnaja zdolali na domácej palubovke Sláviu Banská Bystrica 76:48.Najlepšou strelkyňou zápasu bola s 21 bodmi Ke'shunan Jamesová, ktorá sa zároveň stala najužitočnejšou hráčkou podujatia. Úradujúci majster Slovenska tak získal v tomto ročníku prvú víťaznú trofej a svojmu ligovému rivalovi sa revanšoval za nedávne finále Slovenského pohára.Vyvrcholenie Alpsko-jadranského pohára sa hralo vo výbornej kulise, prispel k tomu veľký boj oboch tímov od prvej sekundy. Rivalita medzi družstvami bola na palubovke evidentná, v úvode padalo na oboch stranách nízky počet bodov a nešetrilo sa tvrdými súbojmi. Ani jeden tím sa dlho nevedel výraznejšie odpútať od svojho súpera, rozhodovali drobné detaily. Piešťany sa dostali k svojej hre, všetko vychádzalo z defenzívy a v útoku sa mohli spoľahnúť na Mandičovú s Jamesovou. Na svojej strane mali tiež väčšiu energiu a tímovosť, výrazne si pomohli 10-bodovou šnúrou. Po prvej štvrtine viedol domáci tím 20:12. Podobne sa vyvíjala aj druhá perióda, najskôr pomalší úvod, ale potom sa naplno rozbehla ofenzívna činnosť. Slávia sa snažila taktickými zmenami urobiť niečo s nepriaznivým stavom, ale Čajky mali vo svojich radoch Jamesovú, respektíve ďalšie strelecky disponované hráčky. Preto sa rozdiel začal navyšovať a domáci tím získaval čoraz väčšie sebavedomie. To sa prejavilo aj na polčasovom stave – 36:22.Tretia štvrtina nepriniesla veľa basketbalových momentov, dlho sa oba celky trápili s navýšením svojho bodového konta. Piešťany si dokázali kontrolovali svoj rozdiel od Banskej Bystrice, aj keď tam boli drobné výpadky koncentrácie. Postupne sa opäť rozbehlo útočné tempo, tímovejšou hrou z toho viac ťažil domáci kolektív. Hosťujúce hráčky mali pred sebou ťažkú úlohu, ak ešte chceli získať víťaznú trofej, pretože pred poslednou štvrtinou prehrávali 37:53. Definitívne rozhodnutie prišlo hneď v úvode, Čajky dostali 6 bodmi za sebou svoj náskok cez 20-bodovú hranicu. V koncovke už k žiadnej dramatizácii neprišlo, Piešťany tak mohli pred svojimi fanúšikmi oslavovať zisk novej trofeje do svojej zbierky.