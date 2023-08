Víťazom Zlatého bičíka Worth Choice s džokejom Chaloupkom

z výsledkov:



29. Zlatý bičík (rovina I. kategórie, pre 3-ročné a staršie kone, 1400 m, dotácia 5800 eur): 1. Worth Choice, 7-ročný hnedák valach, džokej Jiří Chaloupka, tréner Štěpánka Myšková, Vasury Kolesa (ČR), 2. Devil In Pink, 3-r. tmavý hnedák, dž. Adam Florian, tr. Luboš Urbánek, Lokotrans (ČR), 3. Blazing Comet, 6-r. hnedák, dž. Jaroslav Línek, tr. Gabriella Papp, Feltefe (Maď.).



Slovenské klusácke derby (4-ročné kone, 2600 m, 4000 eur): 1. Bucephalos Misi, 4-r. hnedák valach, jazdec David Dobrovolný, tr. Jaroslav Dobrovolný, Stáj Skree (ČR), 2. Look At Me, 4-r. hnedák, Carsten Milek, tr. Peter Schwarzlmüller, Stall Dante (Rak.), 3. Moriah Boko, 4-r. hnedka, Pavel Vávra, tr. Zdeněk Vávra.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Víťazom 29. ročníka tradičných rovinových dostihov Zlatý bičík (rovina I. kategórie, pre 3-ročné a staršie kone, 1400 m, dotácia 5800 eur) sa stal Worth Choice v sedle s džokejom Jiřím Chaloupkom. Pre českú stajňu Vasury Kolesa pripravuje osemročného hnedého valacha trénerka Štěpánka Myšková. Na Závodisku, š. p. nebol medzi najlepšou trojicou koní v cieli žiadny zo slovenského tréningu.V Slovenskom klusáckom derby finišovala najrýchlejšie dvojica Bucephalos Misi s jazdcom Davidom Dobrovolným. V 5-člennom štartovom poli neštartoval žiadny kôň zo Slovenska. Už dávnejšie je chov a tréning klusáckych koní na Slovensku mimo centra pozornosti majiteľov a trénerov. Ďalší dostihový míting je na programe v nedeľu 20. augusta v Senici.