Víťazstvá bolia, no hráči sú v poriadku, potvrdil asistent Slovák

Petrohrad 15. júna (TASR) - Spokojnosť s taktickým výkonom zverencov, elimináciou Roberta Lewandowského, útočnou efektivitou aj individuálnymi výkonmi jednotlivcov. Za trénerský triumvirát futbalovej reprezentácie SR na EURO 2020 ju po výhre 2:1 nad Poľskom tlmočil médiám asistent trénera Samuel Slovák.



Slováci museli na triumf vynaložiť extrémne množstvo energie, no to je na tejto úrovni úplne prirodzené. "Poliaci v predchádzajúcich zápasoch ukázali, že majú svoj štýl. Snažili sa využívať maximálne Lewandowského a to sa nám podarilo eliminovať. Samozrejme za cenu obrovského výdaja energie, pretože chlapci si siahli na dno svojich síl. Mužstvo veľmi dobre pracovalo, aby eliminovalo silné stránky Poliakov," spokojne hodnotil Slovák. Hoci po zápase uplynulo necelých 24 hodín, podľa Slováka neprišlo v tíme ku zdravotným komplikáciám: "Futbal bolí, víťazstvá bolia. Na tejto úrovni sa nedá, aby nás stretol ľahký zápas, kde nemusíme vynaložiť energiu na osobné súboje. To k tomuto športu patrí. Sú to boľačky, zatiaľ nie je chvalabohu nič vážne. Dúfam, že sa nič neobjaví ani do večera či zajtrajšieho rána." Hráči nemali voľno ani dopoludnia po stretnutí: "Ide o klasický režim s pozápasovým tréningom. Prvá skupina, ktorá hrala, bude mať svoj program, ďalší ktorí nehrali alebo hrali menej pôjdu svoj program, aby sa trochu zadýchali. Potom už len dva tréningy a zápasový deň."



Asistent hlavného kouča Štefana Tarkoviča sa vyjadril aj k začiatku druhého polčasu, v ktorom Slováci inkasovali z prvej akcie súpera: "Lopta je guľatá, v tomto športe sa to stáva. Poliaci vstúpili veľmi dobre do druhého polčasu, urobili peknú kombináciu a žiaľbohu sa dostali opäť do zápasu. Našťastie sa potom chalani zmobilizovali a začali sme hrať dobre. Prišla samozrejme šikovnosť Kuba Hromadu, ktorý hral veľmi dobre v osobných súbojoch a Krychowiak sa na ňom vyfauloval. Treba povedať, že Kubo mal vynikajúce súboje, čo vyústilo v to, že sme hrali o jedného viacej."



K lídrom tímu tradične patril kapitán Marek Hamšík, dodával mu sebadôveru aj v ťažkých pasážach, keď sa súper snažil vyrovnať: "Absolútne sa vložil do toho, aby mužstvu pomohol kvalitou, ale aj fyzickým výkonom. Potiahol všetkých ostatných, ktorí sa k nemu pridali. Ondro Duda odohral fantastický zápas, dá sa povedať, že každý, kto sa dostal na ihrisko odviedol absolútne maximum. Hráči ako Robo Mak či Luky Haraslín, ktorý veľmi pracoval aj smerom dozadu, sa nebáli ísť jeden na jedného či dvaja na dvoch. Je to ich silná stránka, nakoniec Mak opäť dokázal, že je dobrý driblér a vynikajúci zakončovateľ. Toto je úloha krídel, keď idú na ihrisko. Potešilo nás, že Mak si mohol vychutnať gól na štadióne, na ktorom hrával."



V druhom zápase E-skupiny v Seville domáci Španieli len remizovali so Švédmi, ktorí budú v Petrohrade v piatok 18. júna ďalším súperom SR. Slováka výsledok neprekvapil: "To prináša turnaj, Švédi sú dobré mužstvo. Rovnako aj Poliaci a o Španieloch sa nemusíme baviť. Vidíme rôzne výsledky, nie je to prekvapenie. Je to snaha Španielska vyhrať a veľká snaha Švédska neprehrať. Takže sa to skončilo ako skončilo. My sa pozeráme len na nás a naše výsledky, sme radi, že sme vyhrali."



Zápas si napokon na tribúnach pozrelo takmer 13-tisíc divákov, nechýbali medzi nimi ani slovenskí fanúšikovia, ktorí dali o sebe počuť povzbudzovaním: "Je to veľké pozitívum postkoronového obdobia, keď sa doteraz hralo bez divákov. Sme radi aj za tých pár tisíc ľudí, samozrejme aj za našich fanúšikov, ktorí za nami išli dlhú cestu. Tento šport sa robí pre ľudí a je to divácky šport číslo jedna. Diváci strašne chýbali a sme radi, že tam mohlo byť toľko ľudí, koľko bolo."







