Víťazstvo Realu nad Neapolom zabezpečil 19-ročný Paz: Toto je sen

Madrid 30. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid triumfovali aj v piatom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov a s pätnástimi bodmi jasne dominujú tabuľke C-skupiny. V stredajšom dueli zdolali na domácom ihrisku úradujúceho talianskeho majstra SSC Neapol 4:2. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka v službách hostí odohral 87 minút.



Skóre otvoril Neapol v 9. minúte po presnom zásahu Giovanniho Simeoneho, z vedenia sa však dlho netešil. "Biely balet" odpovedal hneď po rozohrávke, keď sa presadil Brazílčan Rodrygo. Dvadsaťdvaročný krídelník má momentálne skvelú streleckú fazónu, v uplynulých štyroch zápasoch vsietil šesť gólov. Formou nezaostal ani úradujúci najlepší strelec Realu Angličan Jude Bellingham, ktorý v 22. minúte prekonal brankára Alexa Mereta hlavičkou.



Po zmene strán využil odrazenú loptu v šestnástke Kamerunčan Frank Anguissa a bolo vyrovnané. V 77. minúte mohol skórovať domáci obranca Antonio Rüdiger, jeho hlavičku zneškodnil vynikajúcim zákrokom Meret. Premožiteľa napokon našiel v 84. minúte, keď ho ďalekonosnou strelou prekonal striedajúci Nico Paz. Devätnásťročný Argentínčan strelil prvý gól v LM. Víťazstvo domácich ešte v nadstavenom čase spečatil Joselu.



Vo veku 19 rokov a 82 dní sa stal Paz tretím najmladším strelcom Realu v LM, predbehli ho len Rodrygo (18 rokov, 301 dní) a Raul Gonzales (18 rokov, 113 dní). "Som neskutočne šťastný, toto je sen. Moji spoluhráči sú však asi ešte šťastnejší," uviedol Paz po stretnutí. "Urobil to, čo sme od neho očakávali. Paz je hráč budúcnosti Realu Madrid, pretože má všetky kvality, ktoré sú na to potrebné," povedal tréner tímu Carlo Ancelotti pre španielsky denník Marca.



Madridčania majú už istý postup z prvého miesta, v poslednom kole skupinovej fázy ich čaká trápiaci sa Union Berlín. "Bol to ťažký zápas, ale dosiahli sme svoj cieľ a skončili sme prví," dodal Ancelotti. Situácia sa skomplikovala pre Neapol, ktorý si mohol zabezpečiť postup z druhej priečky. Zabojuje oň v domácom stretnutí s Bragou, ktorej nesmie podľahnúť.



Tréner Neapola Walter Mazzarri bol napriek výsledku s výkonom svojho tímu spokojný: "Myslím si, že sme predviedli veľmi dobrý výkon a keby sme za stavu 2:2 urobili dva alebo tri protiútoky lepšie, mohli sme vyhrať. Neriskovali sme a zdalo sa, že Realu dochádza dych. Po inkasovaní tretieho gólu sme museli prejsť do útoku, čo spôsobilo nevyrovnanosť. Všimol som si pár maličkostí, o ktorých budem s hráčmi diskutovať, ale celkovo to bol dobrý zápas."