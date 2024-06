Vitesse si nezahrá ani v 2. lige, holandský zväz mu odobral licenciu

Haag 25. júna (TASR) - Futbalisti Vitesse sa v novej sezóne nepredstavia ani v druhej navyššej holandskej súťaži. Tamojší zväz (KNVB) klubu odobral licenciu pre pretrvávajúce finančné problémy.



Vitesse je 132-ročný klub sídliaci v meste Arnhem. Do minulého mesiaca ešte pôsobil v prvoligovej Eredivisie, no sezónu zakončil na poslednej priečke a zo súťaže zostúpil po viac než troch desaťročiach. "Nezávislý licenčný výbor KNVB odobral licenciu futbalovému klubu Vitesse k 9. júlu. Absencia bankového účtu a audítora, taktiež skutočnosť, že nebol dodaný vyrovnaný rozpočet, znemožňujú pokračovanie licencie v sezóne 2024/2025," citovala z vyhlásenia KNVB agentúra AFP.



Tím krízového manažmentu Vitesse uviedol, že momentálne rokuje o dohode s holandským podnikateľom Guusom Frankem, ktorý by sa mohol stať novým majiteľom klubu. Podľa denníka De Telegraaf má Vitesse dlhy minimálne v hodnote 14,3 milióna eur.