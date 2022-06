Vitinha mieri z FC Porto do Paríža SG

Paríž 19. júna (TASR) - Prvou letnou posilou Paríža St. Germain by sa mal stať portugalský futbalista Vitinha. Za 22-ročného ofenzívneho stredopoliara je úradujúci francúzsky šampión pripravený zaplatiť FC Porto odstupné vo výške 40 miliónov eur, informoval portál lequipe.fr.



Vitinha by mal do Paríža pricestovať začiatkom týždňa a spečatiť prestup po absolvovaní lekárskej prehliadky. S PSG podpíše zmluvu na päť rokov. V minulej sezóne odohral Vitinha za Porto 30 zápasov v najvyššej portugalskej súťaži, k zisku titulu "drakov" prispel dvoma presnými zásahmi.