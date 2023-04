Vítkovice zdolali v najdlhšom zápase histórie českej ligy Hradec 2:1

sumár:



Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 1:2 po 4 predĺženiach (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)



Góly: 51. McCormack - 11. Krieger, 139. Lakatoš (DEJ)



Praha 14. apríla (TASR) - Hokejisti Vítkovíc zvíťazili v najdlhšom stretnutí histórie českej extraligy na ľade Hradca Králové 2:1 po štvrtom predĺžení a semifinálovú sériu vyrovnali na 3:3 na zápasy. Rozhodujúci gól padol v čase 138:51 min a postaral sa oň v oslabení kapitán Dominik Lakatoš. Vítkovice dokázali ako tretí tím v histórii českej ligy zmazať v play off stratu 0:3 na zápasy, rozhodujúci siedmy duel je na programe v sobotu od 15.30 h na ich ľade.V mimoriadne vyrovnanom stretnutí sa hostia ujali vedenia v 11. minúte. Richard Jarůšek našiel prihrávkou pred bránku Petra Kriegera, ten si puk spracoval a poslal ho za chrbát brankára, ktorý sa nestihol presunúť. Vítkovice držali tesný náskok až do 51. minúty, keď sa dostal na ľavom kruhu k puku bývalý obranca Nitry, Trenčína či Michaloviec Graeme McCormack a strelou zápästím poslal duel do predĺženia. Ako sa o dosť neskôr ukázalo, nie len jedného. Duel sa totiž hral na zlatý gól a ten prišiel až vo štvrtom nadstavení. V 139. minúte ho strelil v oslabení Lakatoš, ktorý zakončil blafákom do odkrytej bránky. Brejk rozbehol a na gól mu prihral slovenský útočník Rastislav Dej. Duel trval celovo šesť hodín a 20 minút.V najdlhšom zápase českej ligy si zahrali šiesti slovenskí hokejisti, na domácej strane Mislav Rosandič a Oliver Okuliar, za hostí Mário Grman, Juraj Mikuš, Patrik Koch a Dej.