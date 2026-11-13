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Vittek uviedol, že Slovan neuvažuje o zmene trénera
Celé vedenie pracuje na zlepšení po nepriaznivých výsledkoch aj výkonoch, dodal.
Autor TASR
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Bratislava 13. novembra (TASR) - Športový riaditeľ Slovana Bratislava Róbert Vittek uviedol, že klub momentálne neuvažuje nad výmenou hlavného trénera a celé vedenie pracuje na zlepšení po nepriaznivých výsledkoch aj výkonoch. „Každý klub môže mať plán B, napríklad výmenu trénera, nad tým ale neuvažujeme. Yaya Touré má našu dôveru a podporu, veríme v proces a jeho víziu,“ uviedol v klubovom podcaste „NA TEHELNOM POLI“.
Slovan prešiel v lete viacerými zmenami v hráčskom kádri, ale aj v realizačnom tíme, pričom hlavnou bol koniec Vladimíra Weissa st. a jeho náhrada bývalým stredopoliarom z Pobrežia Slonoviny. Slovan mal pod jeho vedením dobrý štart do nového ročníka, keď sa sériou desiatich duelov bez prehry (8-2-0) prebojoval do hlavnej fázy Ligy majstrov a v Niké lige bol bez straty bodu. „Úvod nám vyšiel po veľkom množstve zmien až nad očakávania. Skončila sa jedna éra, prišiel nový tréner, ktorý sa do toho vrhol s veľkou energiou, všetci sme sa tešili na niečo nové. Úprimne poviem, že postup do Ligy majstrov bol nad očakávania, pôvodný cieľ bola Európska liga. Dali sme niečo nad plán, v úvode ligy sme boli dominantní, sebavedomí. V podobe Ligy majstrov sme dosiahli niečo, o čom sme všetci snívali,“ uviedol Vittek.
Potom však prišla domáca prehra s Michalovcami (1:2) a Slovan odvtedy nezaznamenal viac než dve výhry po sebe. V LM navyše vysoko prehral všetky štyri duely a bez bodu a so skóre 1:17 je na samom chvoste. V tabuľke Niké ligy majú „belasí“ len o dva body menej ako v rovnakom období pred rokom, strata na DAC však narástla na 10 bodov. „Prišiel útlm a športová krivka ide smerom dole, teraz pracujeme, aby sa to zastavilo a šli sme opäť smerom nahor. Stále sme v procese, nový trénerský štáb u nás pracuje štyri mesiace, v mužstva nastalo množstvo zmien i generačná obmena s poklesom vekového priemeru. Desaťbodová strata na DAC nás však samozrejme neteší,“ povedal športový riaditeľ ŠK Slovan.
Vittek v podcaste odpovedal aj na otázky fanúšikov, jedna z nich smerovala na plán B: „Každý klub môže mať plán B, napríklad výmenu trénera, nad tým ale neuvažujeme. Yaya Touré má našu dôveru a podporu, veríme v proces a jeho víziu. Iní väčší svetoví tréneri potrebovali na tieto veci oveľa viac času, netvárme sa, že na Slovensku vieme všetko najlepšie a Yaya všetko urobí za štyri mesiace. Yaya chcel Ligu majstrov, chce vyhrať titul i pohár, chce omladiť Slovan a zmeniť štýl hry. Je ťažké spraviť toto všetko za štyri mesiace. Ako bol Slovan pod jeho vedením v lete ospevovaný, teraz je všetko zhadzované pod čiernu zem. Nerobil by som preto paniku, pozerám sa na to pragmaticky. Sám kvôli tomu niekedy nespávam, ale spoločne robíme všetko pre to, aby sme sa z toho dostali. S Yayom sa rozprávame o ďalšom kroku, ktorý plánuje urobiť, a má už niečo pripravené.“
Podľa Vitteka je príčinou zlého obdobia aj uspokojenie po postupe do LM: „Chalani v tíme si mysleli, že to pôjde samé a naďalej pôjdeme na takej vlne ako v lete. Hráči by mali začať sami od seba a priznať si, že niektoré výkony neboli dobré, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Napriek 10-bodovej strate na DAC, ktorý sa koncentruje len na túto jednu vec a ide mu to dobre, verím, že to nie je stratené, a som presvedčený o sile tohto tímu. Keď sa v zime ešte vhodne doplníme, budeme mať na jar o čo bojovať.“
Športový riaditeľ priznal, že klubu sa v lete nepodarilo doplniť káder, tak ako plánoval: „Nepodarilo sa nám vykryť post pravého krajného obrancu. Ešte po postupe do LM sme adresovali Trenčínu veľmi serióznu ponuku na Huga Paveka, o ktorého však máme stále záujem. Cítime, že vzadu máme herného lídra v podobe Kenana Bajriča, no chýba nám tam hráč, ktorý viac zakričí a je lídrom aj v tomto. Pracujeme na tom, aby v zime prišiel takýto obranca, silný pri štandardkách, z ktorých dostávame veľa gólov. Robíme na príchodoch stopéra i pravého krajného obrancu. Postupne zároveň zapracovávame našich mladých hráčov.“
Slovan prešiel v lete viacerými zmenami v hráčskom kádri, ale aj v realizačnom tíme, pričom hlavnou bol koniec Vladimíra Weissa st. a jeho náhrada bývalým stredopoliarom z Pobrežia Slonoviny. Slovan mal pod jeho vedením dobrý štart do nového ročníka, keď sa sériou desiatich duelov bez prehry (8-2-0) prebojoval do hlavnej fázy Ligy majstrov a v Niké lige bol bez straty bodu. „Úvod nám vyšiel po veľkom množstve zmien až nad očakávania. Skončila sa jedna éra, prišiel nový tréner, ktorý sa do toho vrhol s veľkou energiou, všetci sme sa tešili na niečo nové. Úprimne poviem, že postup do Ligy majstrov bol nad očakávania, pôvodný cieľ bola Európska liga. Dali sme niečo nad plán, v úvode ligy sme boli dominantní, sebavedomí. V podobe Ligy majstrov sme dosiahli niečo, o čom sme všetci snívali,“ uviedol Vittek.
Potom však prišla domáca prehra s Michalovcami (1:2) a Slovan odvtedy nezaznamenal viac než dve výhry po sebe. V LM navyše vysoko prehral všetky štyri duely a bez bodu a so skóre 1:17 je na samom chvoste. V tabuľke Niké ligy majú „belasí“ len o dva body menej ako v rovnakom období pred rokom, strata na DAC však narástla na 10 bodov. „Prišiel útlm a športová krivka ide smerom dole, teraz pracujeme, aby sa to zastavilo a šli sme opäť smerom nahor. Stále sme v procese, nový trénerský štáb u nás pracuje štyri mesiace, v mužstva nastalo množstvo zmien i generačná obmena s poklesom vekového priemeru. Desaťbodová strata na DAC nás však samozrejme neteší,“ povedal športový riaditeľ ŠK Slovan.
Vittek v podcaste odpovedal aj na otázky fanúšikov, jedna z nich smerovala na plán B: „Každý klub môže mať plán B, napríklad výmenu trénera, nad tým ale neuvažujeme. Yaya Touré má našu dôveru a podporu, veríme v proces a jeho víziu. Iní väčší svetoví tréneri potrebovali na tieto veci oveľa viac času, netvárme sa, že na Slovensku vieme všetko najlepšie a Yaya všetko urobí za štyri mesiace. Yaya chcel Ligu majstrov, chce vyhrať titul i pohár, chce omladiť Slovan a zmeniť štýl hry. Je ťažké spraviť toto všetko za štyri mesiace. Ako bol Slovan pod jeho vedením v lete ospevovaný, teraz je všetko zhadzované pod čiernu zem. Nerobil by som preto paniku, pozerám sa na to pragmaticky. Sám kvôli tomu niekedy nespávam, ale spoločne robíme všetko pre to, aby sme sa z toho dostali. S Yayom sa rozprávame o ďalšom kroku, ktorý plánuje urobiť, a má už niečo pripravené.“
Podľa Vitteka je príčinou zlého obdobia aj uspokojenie po postupe do LM: „Chalani v tíme si mysleli, že to pôjde samé a naďalej pôjdeme na takej vlne ako v lete. Hráči by mali začať sami od seba a priznať si, že niektoré výkony neboli dobré, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Napriek 10-bodovej strate na DAC, ktorý sa koncentruje len na túto jednu vec a ide mu to dobre, verím, že to nie je stratené, a som presvedčený o sile tohto tímu. Keď sa v zime ešte vhodne doplníme, budeme mať na jar o čo bojovať.“
Športový riaditeľ priznal, že klubu sa v lete nepodarilo doplniť káder, tak ako plánoval: „Nepodarilo sa nám vykryť post pravého krajného obrancu. Ešte po postupe do LM sme adresovali Trenčínu veľmi serióznu ponuku na Huga Paveka, o ktorého však máme stále záujem. Cítime, že vzadu máme herného lídra v podobe Kenana Bajriča, no chýba nám tam hráč, ktorý viac zakričí a je lídrom aj v tomto. Pracujeme na tom, aby v zime prišiel takýto obranca, silný pri štandardkách, z ktorých dostávame veľa gólov. Robíme na príchodoch stopéra i pravého krajného obrancu. Postupne zároveň zapracovávame našich mladých hráčov.“